El juez ordenó a Williams que trabajara con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para abordar el problema quienes indicaron que Chansley recibirá alimentos orgánicos después de que su abogado dijera en la corte que necesita una dieta de “chamán”, informó The Huff Post.

Su abogado designado por la corte, Gerald Williams, le dijo al juez que Chansley no ha podido comer desde que fue arrestado el sábado. El letrado dijo que su cliente tiene una dieta restringida, aunque Williams no tenía claro si los problemas alimentarios de Chansley estaban relacionados con problemas de salud o motivos religiosos.

El hombre de Arizona todavía no se ha declarado culpable de los cargos de ingresar a un edificio restringido sin autoridad legal, entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.

Chansley, ha sido encarcelado por delitos menores desde que se entregó a las autoridades durante el fin de semana en Phoenix, informó The Associated Press.

Un hombre de Arizona que participó en el ataque al Capitolio de los Estados Unidos mientras lucía pintura facial, sin camisa y un sombrero peludo con cuernos no ha comido desde que fue arrestado el pasado sábado, informó Unilad .

La madre de Chansley, Martha Chansley, dijo a los periodistas afuera del juzgado que su hijo necesita una dieta orgánica, informó The Arizona Republic.

“Se enferma mucho si no come alimentos orgánicos”, dijo. “Necesita comer”.

Williams no respondió de inmediato una llamada en busca de comentarios de The Associated Press.

Chansley se encuentra entre al menos las 90 personas que han sido arrestadas por cargos derivados del asedio del miércoles al Capitolio.

Un investigador dijo en los registros judiciales que Chansley llamó al FBI en Washington el día después del motín y les dijo a los investigadores que llegó a la capital del país “a petición del presidente de que todos los ‘patriotas’ vengan a D.C. el 6 de enero de 2021”.

Chansley ha sido durante mucho tiempo un elemento fijo en los mítines de Trump.

También asistió a un mitin en noviembre de simpatizantes de Trump que protestaban por los resultados de las elecciones frente a una oficina electoral en Phoenix, con un cartel que decía: “MANTENGA LA LÍNEA, LOS PATRIOTAS GANAN DIOS”.

