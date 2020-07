VIH y COVID-19: La relación de estas dos enfermedades

VIH y COVID-19: Lo que necesitas saber sobre la relación de estas dos enfermedades.

¿Las personas con VIH tienen más riesgo por el COVID-19?

¿Qué debo hacer si tengo VIH y creo que podría tener COVID-19?

Las personas con VIH pueden sentir incertidumbre acerca de sufrir complicaciones por enfermarse de COVID-19.

¿Corren más riesgo que las demás personas? ¿Cómo pueden protegerse mejor? ¿Pueden usar los mismos medicamentos para el COVID-19 que las personas sin VIH?

Intentaremos aclarar estas y otras dudas de la mano de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Las personas con VIH tienen más riesgo por el COVID-19?

Aún se está estudiando cómo afecta el COVID-19 a las personas con VIH. Los CDC creen que las personas que están bajo un tratamiento eficaz para el VIH no corren más riesgos que los demás de contraer COVID-19.

Los adultos mayores y las personas de cualquier edad que ya sufren enfermedades previas, si podrían tener mayor riesgo de enfermarse gravemente, y eso incluye a las personas con el sistema inmunitario debilitado.

Entonces, el riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19 para una persona con VIH es mayor si:

Tiene bajo recuento de células CD4

No está bajo un tratamiento eficaz para el VIH (terapia antirretroviral o TAR)

¿Qué puede hacer una persona con VIH para protegerse del COVID-19?

Hasta ahora no hay vacuna para prevenir el COVID-19, así que lo mejor que se puede hacer para no enfermarse es no exponerse al virus.

Las personas con VIH deberían tomar medidas preventivas cada día para ayudar a evitar la propagación del COVID-19, es decir:

Lavarse las manos frecuentemente

Evitar el contacto directo

Cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla de tela al estar rodeados de personas

Cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar

Limpiar y desinfectar

Monitorear su salud a diario

Si tienes VIH y estás tomando tus medicamentos para ello, es importante que continúes tu tratamiento y sigas las recomendaciones de tu proveedor de atención médica. Esta es la mejor manera de mantener saludable tu sistema inmunitario.

Las personas con VIH también deberían seguir manteniendo un estilo de vida saludable de la siguiente manera:

Comiendo adecuadamente

Durmiendo al menos 8 horas

Reduciendo el estrés tanto como sea posible

¿Qué debo hacer si tengo VIH y creo que podría tener COVID-19?

Llama a tu proveedor de atención médica si tienes síntomas que podrían ser compatibles con el COVID-19 como, pero no solamente: fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar (sentir que le falta el aire), fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos y /o diarrea

En la mayoría de las personas, la enfermedad no es grave y pueden recuperarse en casa. Si crees que tienes COVID-19 y tiene síntomas de la enfermedad, deberías realizarte una prueba de detección.

Es importante que sigas tomando tus medicamentos para el VIH según lo recetado por tu médico. Esto te ayudará a mantener saludable su sistema inmunitario.

Si manifiestas síntomas graves, solicita servicios médicos de emergencia de inmediato. Llama con anticipación y dile al operador que podrías tener COVID-19.