“Aquí yo veo (justo en el momento en que saca otra carta) conflictos, problemas, además de dos países que van a entrar en discusiones por un país. Aquí vemos a Estados Unidos con México por culpa de Rusia y mis ancestros me lo están confirmando”, reveló la psíquica, quien aún tendría más por contar.

Sin dejar pasar mucho tiempo, Vieira Vidente compartió que varias personas le preguntaron qué tan cierto es que el próximo 21 de abril ocurrirá algo importante y así respondió: “No eomenzamos muy bien. La situación entre Rusia y Ucrania todavía no ha parado, no va a parar para el mes de abirl ni para el mes de mayo”.

Otra carta le reveló a la psíquica que a una mujer, quien es presidenta de otro país, en estos momentos, le saldrá el sol para ella: “Ella se ha sentido muy derrumbada y el sol vuelve a salir. Ha estado sintiéndose que no puede más y se está preguntando que es lo que va a hacer. Ha estado luchando para estar bien”.

De inmediato, Vieira Vidente comenzó a describir a una persona mayor que está jugando al ajedrez, al mismo tiempo que muestra dos caras: “Rusia va a tener un papel muy importante en abril para que México y Estados Unidos entren en discusiones. No veo ninguna tercera guerra, pero sí veo que a Rusia le conviene que México y Estados Unidos no se lleven bien”.

Y cuando nadie lo veía venir, Vieira Vidente comentó que “una persona que está en el poder tiene el demonio”, como sí él tuviera todo lo malo: “Es una persona fuerte, de piel clara, alta, está en el poder y tiene el mando en las manos, festejando, pero no hay que perder la calma, vamos a estar con paz y tranquilidad”.

“En esta carta que yo acabo de tirar, viene una mala noticia para el mes de abril: le pido a Dios que no sea lo que yo estoy mirando, que sea un temblor, si veo agua nuevamente, abril y mayo son los meses fuertes, pero viene algo muy grande, no voy a decir de qué se trata, pero abril será un mes muy fuerte”.

Se viene la muerte de un personaje muy querido en el medio artístico de México, de acuerdo a Vieira Vidente

Por último, Vieira Vidente no quiso despedirse sin antes confesar que en abril se viene la muerte de un personaje muy querido en el medio artístico de México: “Nos vamos a enterar de dos pérdidas más, esto es así. Cuidado actores, artistas, se nos va una de las grandes que ha trabajado en novelas y teatro y ha marcado historia”.

“Mis oraciones están mundialmente, no solo con Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Honduras y México, está con todos, tampoco no solo con Estados Unidos, está mundialmente, les pido una cadena de oración para nosotros mismos para que en abril no sé de lo que yo acabo de mirar aquí”, finalizó.