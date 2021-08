A continuación, Vieira Vidente reveló que muchas personas se sienten derrumbadas y no saben qué dirección tomar, además de estar muy confundidas: “Yo no estoy viendo que la situación que estamos viviendo con la vacuna se vaya a terminar, al contrario, para 2022 va venir la cuarta dosis “.

“Las cartas me están diciendo que van a venir muchas complicaciones, viene como si fuera una marcha, veo personas con carteles en las manos, como protestas . Septiembre es un mes muy fuerte con el número 9, a mí en lo personal me gusta porque soy muertera desde el nacimiento”.

“Muchas personas se van a quejar de que esta señora no va a hacer ni está haciendo el trabajo que le corresponde. Yo siempre lo he dicho, uno no puede hacer unas cosas de un día para otro, de un momento a otro, cuando otra persona lo ha dejado un poco mal, se toma tiempo para que las aguas se calmen y tomen su curso nuevamente”.

Cambios en las escuelas

Con rostro serio, Vieira Vidente compartió que se vienen también cambios en las escuelas, así como nuchas contradicciones y padres de familia que no van a estar a favor de las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos, así como en otras partes del mundo.

“Vienen muchos cambios en los trenes, cuando usted va a viajar de un lugar a otro, así como en las aerolíneas, no solamente para septiembre, esto apenas comienza. Aquí hay algo que no me está marcando muy bien, hay algo que no anda bien aquí”.