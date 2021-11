Vieira Vidente comparte reveladoras predicciones para diciembre

La reconocida psíquica adelanta que se vienen cambios para varios países latinos

También, a través de la lectura de sus cartas, predice que habrá dos pérdidas lamentables en este mes ¡Mucha atención! La reconocida psíquica Vieira Vidente comparte reveladoras predicciones para diciembre, donde adelanta que se vienen cambios para varios países latinos y predice que habrá dos pérdidas lamentables en este mes. ¿De quiénes estará hablando? Por medio de su canal de YouTube, donde cuenta con más de un millón 100 mil suscriptores, Vieira compartió un video a escasos días de que termine el onceavo mes del año, el cual ha tenido de todo, desde trágicas muertes de personajes famosos hasta terribles desastres naturales. ¿Qué pasará en diciembre? Vieira Vidente comparte sus predicciones Antes de entrar de lleno con su lectura de cartas, Vieira Vidente dejó en claro que todo esto lo hace con mucho respeto a las personas a las que se dirigen sus predicciones, además de aprovechar la oportunidad para desear un feliz Día de Acción de Gracias a sus seguidores. “Comenzamos un poquito mal, pero ya la cuarta carta me salió muy bien. Esta tercera línea de la tirada no me está gustando mucho: las cartas, los ángeles y mis ancestros me están diciendo que para diciembre muchas personas se sentirán derrumbadas, pues han estado llevando este arrastre del 2020“.

Vieira Vidente asegura que los familiares de Vicente Fernández están “tapando la verdad” Cuando nadie lo esperaba, Vieira Vidente mostró dos cartas en la que aparecen un hombre y una mujer con una reveladora predicción: “Aquí me sale una pérdida de un hombre, la cabeza agachada, pero aquí me sale una señora, una persona mayor, dando la espalda que se va, más claro ni un gallo”. La psíquica aseguró que los doctores de Vicente Fernández “podrán decir misa”, así como sus familiares y los medios de comunicación, pero lo que es un hecho es que se está ocultando la verdad: “Yo no siento al señor Vicente Fernández aquí con nosotros y a la señora Carmen Salinas yo la veo ‘más para allá que para acá’ y sería un milagro si Dios nos la trae de regreso. Tenemos que orar no solamente por el medio artístico, sino también por muchos de nosotros para que nos vengan cosas bonitas el mes que viene”.

Se viene otra pérdida en el mundo del espectáculo Sin dejar pasar mucho tiempo, Vieira Vidente adelantó que se viene otra pérdida para el medio artístico, pues por lo regular, estas vienen de tres en tres: “Se nos va otra persona muy reconocida, así haya cantado, así haya sido de la comedia”. El mes de diciembre será complicado para México. “Aquí viene una pérdida más, una persona muy reconocida, pero aquí también me sale otra persona, un hombre, y aunque la muerte sea de 3 en 3, van a decir ‘está bien, está en coma, está enfermo, le falta el oxígeno’. Son dos personas más que van a dar mucho de qué hablar”, expresó la psíquica. En total, serían cuatro pérdidas… (Archivado como: Vieira Vidente comparte reveladoras predicciones para diciembre).

Vieira Vidente tiene ¿buenas noticias para los inmigrantes? “Las cartas me están diciendo que la primera dama y el presidente de Estados Unidos tomarán una decisión para diciembre, unos cambios para inmigración, una nueva póliza para los seguros”, reveló Vieira Vidente, aunque no entró en más detalles por compartir una nueva revelación. “Aquí me está marcando también un volcán que está por despertar y es algo fuerte, no voy a decir el país porque no quiero amargarle la Navidad, simplemente quiero pedir oraciones para que todo el mundo estemos bien”. ¿De qué país estará hablando en esta reveladora predicción?

Una persona de poder estará ‘entre la espada y la pared’ A punto de terminar con sus predicciones para diciembre, Vieira Vidente compartió que ve a una persona de poder que estará ‘entre la espada y la pared’: “Veo a esta persona enferma, con achaques, y me sale que es alguien de Estados Unidos, no va a terminar bien este diciembre”. En ese momento, una carta se le cayó a la psíquica, lo cual podría interpretarse como una señal que no puede pasar por alto: “Es el ángel de la guarda tocando la trompeta, por lo que hay que pedir por esta persona”. De nueva cuenta, la vidente no reveló la identidad de esta persona de poder…

Vieira Vidente predice que habrá cambios radicales en varios países “Vienen muchos cambios mundialmente, en cada estado van a venir tomando acciones, así como en cada país. Cada presidente va a decir: ‘esto es lo que vienen para 2021, ya en este mes de diciembre vamos a acabar con esto’. Aquí me sale cada presidente tomando decisiones”. Vieira Vidente reveló que se está ‘cocinando’ algo más: “Vienen cambios y decisiones, vamos a terminar este 2021 con cambios y veo que los presidentes darán mucho de qué hablar y hay que pedir por la salud de esta persona (de poder), no importa si ha estado llevando su mandato mal, es un ser humano”, expresó (Archivado como: Vieira Vidente comparte reveladoras predicciones para diciembre).

¿Qué viene para el 2022? Por último, la psíquica pidió terminar este año de buena manera, en paz y haciendo una cadena de oración, ya que en el 2022 vienen cosas muy fuertes: “Si el 2020-2021 ha sido fuerte, agárrense, porque el 2022 nos vienen muchas cosas fuertísimas, estoy hablando de un temblor de tierra que va a marcar la historia”. “Viene mucha agua para el 2022. Mis oraciones para la isla del encanto, México, pero también para Los Ángeles (California), mis oraciones, para República Dominicana, Colombia, Venezuela y Cuba. La fe y la oración mueve montañas y está el milagro”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Ya murió Vicente Fernández? Antes de comenzar con su lectura de cartas, Vieira Vidente aclaró que hace todo esto con mucho respeto, en esta ocasión, para los familiares y seguidores del cantante mexicano Vicente Fernández, tomando en cuenta por los difíciles momentos que han vivido en las últimas semanas. “Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que, en todos estos años, el sol ha estado siempre enfrente de él, pero al mismo tiempo, aquí está alguien que se despide con la batuta en la mano, alguien que se va, que se nos va”, expresó la reconocida psíquica.

¿Qué dice Vieira Vidente de Vicente Fernández? La psíquica compartió que el cantante no se había sentido bien últimamente, si no era por una cosa, era por otra, y en este punto, las cartas le indican a dos personas que se aman y que han durado mucho tiempo, refiriéndose a Vicente Fernández y a su esposa y madre de sus tres hijos, doña Cuquita. “Aquí me está saliendo una persona y una traición, y lo que yo estoy mirando es que hay ‘gato encerrado’, aquí me sale la torre, el derrumbe, lo cual significa que no es todo lo que se está especulando, que no es todo lo que han dicho y no lo que están diciendo”, reveló Vieira Vidente (Archivado como: Vieira Vidente comparte reveladoras predicciones para diciembre).

“Aquí hay secretos que no han dicho” Antes de continuar con otra lectura de cartas, la psíquica aseguró que, respecto a la salud de Vicente Fernández, hay secretos que no han dicho: “Él no está con nosotros, lo confirma la última tirada, la última línea, el señor Vicente Fernández y aquí está la muerte. Yo entiendo que existe el milagro, la fe mueve montañas, pero no vamos a engañarnos, yo lo confirmo: nuestro querido Chente no está con nosotros, yo estoy presintiendo que la máquina (el respirador) está haciendo el trabajo por él”. A punto de derramar algunas lágrimas, Vieira Vidente compartió que cuando se desconecte a Vicente Fernández del respirador, morirá: “Una persona que se va, nuestra querida Cuquita yéndose, dejándolo ir porque él no está con nosotros. No vamos a engañarnos, en agosto 10 yo lo dije, que yo presentía que él no estaba, y que si él salía de esta, iba a quedar muy mal y ahora mis cartas me lo confirman nuevamente” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).