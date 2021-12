Tras la muerte de Flow La Movie se revela la verdad.

Vieira Vidente da todos los detalles.

Esta fue la causa que provocó su deceso. Vieira Vidente revela verdad. ¡Mucha atención! La reconocida psíquica Vieira Vidente comparte quÉ fue lo que le pasó a Flow La Movie. Por medio de su canal de YouTube, donde cuenta con más de un millón 100 mil suscriptores compartió un video a escasos días de que ocurrió la muerte de José Ángel Hernández. Al inicio de su video reconoció que sería una emisión especial debido a que muchos de sus seguidores a través de mensajes le preguntaban qué era lo que en realidad había ocurrido con la muerte del productor musical por lo que decidió hacer una transmisión que únicamente hablara de él. Vieira Vidente sacó la carta de la muerte En su video comentó que las predicciones y revelaciones que realiza es sin faltarle el respeto a los seguidores del productor musical pero principalmente al ahora fallecido Flow La Movie y a su esposa. Dijo que fue una tragedia terrible en la que muchas personas se vieron involucradas en el accidente del avión. “Ay mis amores… Wow no comenzamos bien, wow, miren mis cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo la primera tirada la primera línea la muerte”, fueron las palabras que expresó ante su video difundido en su canal oficial de YouTube y lo compartió de forma muy seria por ser un tema delicado.

La psíquica venezolana afirmó que la muerte de Flow La Movie se hubiera evitado Luego de que sacó las cartas las mostró ante las cámaras para que los espectadores fueran testigos de que era cierto lo que compartía y dijo: “Mírenlo aquí, aquí está y se me enchina la piel como siempre, aquí está la muerte”. Para que no quedaran dudas decidió explicar que significaba respecto a Flow La Movie. “Miren aquí está su mujer a lado de él salió, rápido, la primera tirada… Ahora yo les voy a explicar lo que significa”, agregó la psíquica después tomó otra de las cartas la cual era de una torre: “Mis amores las cartas y mis ángeles me dicen que esta tragedia que pasó la muerte de él, se hubiera evitado”, comentó Vieira.

Vieira Vidente compartió el como era el matrimonio de Flow La Movie. Vieira Vidente revela verdad Haciendo referencia con lo que sus cartas le mostraban a Vieira hizo revelaciones de como era el matrimonio del fallecido productor musical: “Era una relación muy estable, una relación muy bonita tenían sus altas y bajas como cualquier relación pero había mucho amor”, recalcó la vidente. Después de hacer referencia en eso comentó que otra cosa más estaba resaltando en la revelación de sus cartas: “Pero aquí me está marcando algo muy especial… Ella antes de subirse al avión mis amores ella no se estaba sintiendo nada bien aquí me sale como pensativa y mirando para el cielo”, afirmó durante la grabación de su video. Archivado como: Vieira Vidente revela verdad.

Vieira Vidente revela cosas que ocurrieron tras la muerte de Flow La Movie Una de las cartas de la psíquica venezolana reveló que a diferencia de su esposa su mirada estaba fijada hacía enfrente y dijo que en todo momento estuvo junto a su esposa reveló que él fue una persona muy servicial un hombre en todo sentido de la palabra, lo describió como un completo caballero. “Yo tengo que hablar como siempre con la verdad, si a él no le hubiera pasado esta tragedia él viniera más grande de lo que ya era… Aquí me está saliendo que él tenía muchos planes, hacer cosas con otros artistas aquí venía como dueto algo se estaba cocinando”, agregó la psíquica.

La psíquica reveló algunas cosas tras la muerte del productor musical. Vieira Vidente revela verdad Después continuó sacando más cartas que iban revelando más cosas sobre Flow La Movie, pues según Vieira el productor musical estaba lleno de planes, buscaba crear más cosas a lado de otros cantantes e inclusive deseaba tener una marca que llevara su nombre artístico para que fuera aún más reconocido. “Él tenía planes, conversaciones, planes de comprar algo que valía mucho dinero no es un yate, algo que tiene que ver con máquinas no sé si un avión pero aquí me está marcando algo muy grande que él quería comprar, no es un carro me está marcando algo de valor”, dijo muy confiada la psíquica tras sacar varias cartas.

Vieira Vidente revela cosas inesperadas tras muerte de Flow La Movie Compartió que muchos de sus seguidores acudieron a ella haciendo preguntas referente a la muerte del productor musical, entre ellas si a él ya le tocaba partir y otras preguntando cual fue la verdadera causa que provocó que sucediera la tragedia que quedó marcada en muchos, por lo que la psíquica se dio un tiempo para revelar que fue lo que pasó tras la muerte de Flow La Movie. “Si vamos a buscar culpables mis amores yo tengo que hablar con la verdad, perdónenme mis hermanos dominicanos si con esto que voy a decir los ofendo… Yo quiero pedir a todos boricuas que hagan una cadena o que hagan una marcha a todos los puertorriqueños para que esto no se quede así, no se quede impune”, fueron las revelaciones que la vidente dio. Archivado como: Vieira Vidente revela verdad.

La psíquica revela quien fue el culpable de la muerte del productor musical En su video la vidente pidió perdón a todos sus hermanos dominicanos debido a la tragedia que le arrebató la vida al productor, pues afirma que la aerolínea fue la culpable: “Aquí me está marcando que ellos se van a quedar con los brazos cruzados por el momento… Me está marcando que ellos no van a querer desembolsar dinero van a querer agarrarse de muchas cosas, la compañía del mero dueño de ese avión”, reveló. Compartió que sus cartas le revelan que Estados Unidos va a meter manos en el asunto comentó que si los puertorriqueños deciden alzar la voz se provocará que en la Unión Americana se muevan las fichas para meterse en Santo Domingo y enviar a especialistas para que lleven la investigación del caso.

Vieira Vidente revela verdad. Flow La Movie era un hombre envidiado por muchos “El era una persona que tenía mucha envidia también… Vieira que estás tratando de decir, ¿qué a él le quitaron la vida?… Yo solo estoy diciendo que aquí hay gatos y manos encerradas, es cierto que ese avión como otros tienen falla”, argumento la vidente durante la transmisión de su video. “Déjenme decirles mis amores, aquí hay dos culpables… Cuando usted se va a montar el avión se supone que checan si ya tiene la gasolina que si ya tiene todo bien aquí hay una persona que es el mero mero quien dijo que estaba todo bien, aquí me salen llamadas importantes que en la torre de control no le dieron mucha importancia”, agregó. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Cae avioneta en la que tripulaba Flow La Movie Una terrible tragedia acaba de suceder días atrás, donde dan a conocer la muerte de un reconocido productor musical en un accidente aéreo. El músico se encontraba viajando junto a su familia cuando la avioneta cayó en un intento de aterrizaje de emergencia fallido, todos los tripulantes fallecieron. En la aeronave estaba el productor José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, quien fue declaro muerto inmediatamente tras el accidente. Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto de Las Américas, en Santo Domingo cuando la avioneta pierde el control y se impacta contra el suelo. Archivado como: Vieira Vidente revela verdad.

Muere el productor musical muy reconocido en Puerto Rico De acuerdo con la información de la Agencia Efe, el productor de reguetón de origen puertorriqueño Flow La Movie fue una de las nueve personas que viajaban en el avión accidentado en el aeropuerto internacional de Santo Domingo, en el que se informó que no ha habido sobrevivientes. Cabe mencionar que Flow La Movie, cuyo nombre es José Ángel Hernández, viajaba con su mujer Debbie Jiménez y otros cuatro familiares, entre ellos dos niños, quienes también perdieron la vida en este fatal accidente. Tras conocer la muerte de la celebridad la aerolínea lanzó el comunicado confirmando lo sucedido.

Su familia viajaba con él cuando la tragedia ocurrió A través de la cuenta de Instagram de Chica Picosa se compartió la noticia de la trágica muerte del productor puertorriqueño y su familia: “El productor musical boricua @flowlamovie su esposa y sus hijos fallecieron con otros tripulantes esta tarde en el avión que se estrelló cuando trataba de aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Las Américas, en Santo Domingo”, dice el post. “Los pasajeros eran los puertorriqueños José Ángel Hernández, conocido como Flow Movie , de 36 años y su esposa Debbie Von Marie Jiménez García, de 31 años. Keilyan Hernández Peña, de 21 años, los menores Jayden Hernández, de 4 años, y Jesiel Jabdiel Silva, de 13, así como Yeilianys Jeishlimar Meléndez Jiménez, de 18. Los tripulantes eran el piloto venezolano Luis Alberto Eljuri Tancredi, de 47 años y los dominicanos Victor Emilio Herrera, de 32 años, quien era copiloto, y Verónica Estrella, de 26, azafata, sobrina del presidente del Senado, Eduardo Estrella”, agregaron. Archivado como: Vieira Vidente revela verdad.