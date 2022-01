“No comenzamos muy bien. Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que para este mes muchos nos vamos a sentir muy derrumbados. Ya les había contado a muchos de ustedes que 2022 será un año muy fuerte, nos va a tocar a muchos, no solamente en enero, sino que en los seis primeros meses”.

“Veo también muchos cambios en las aerolíneas, así como en cuestiones políticas, pero quiero darles una mala noticia: A las personas que han estado esperando los papeles del DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o el DAPA (Acción Diferida para Padres de Estadounidenses), no veo que vaya a progresar nada, no veo ninguna situación positiva”.

¿Se perderán muchos empleos?

Por si hicieran falta más malas noticias, Vieira Vidente visualizó que se perderán muchos empleos en los primeros seis meses del 2022: “El gobierno va a querer hacer de nuevo una cuarentena porque esto apenas comienza”, dijo la psíquica, para luego mostrar la carta de El Diablo.

“Esto no es cosa de Dios. Todo lo que nos está pasando a la humanidad no tienen nada que ver con cosas que están aquí mentalmente. Veo a una mujer que está en los Illuminatis, esta persona es una mujer muy poderosa. No tengo nada en contra de Kamala Harris, pero esta mujer no ha hecho nada por nuestro país, al contrario, está sentada ‘como echándose aire'”.