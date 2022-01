“Las cartas me están diciendo que ella comenzó con el pie derecho este 2022, tiene muchos proyectos en mano, pero sí veo que su marido, Raphy Pina, sí llegará a resolver su problema ante la Corte y no pisará la cárcel. Veo que él se siente un poco derrumbado, pero él es fuerte y sabe que de ésta sale”.

A través de su canal oficial de YouTube , donde cuenta con más de un millón 200 mil suscriptores, la reconocida psíquica se ‘animó’ a hacerle predicciones a algunos artistas hispanos, así como al cantante canadiense Justin Bieber y a su ex pareja, la también cantante y actriz Selena Gómez, entre otras personalidades.

“Selena Gómez, mucha salud para ti, no veo que recaigas, veo que en su salud ella va a estar muy bien, solo en su ‘corazoncito’ no va a estar bien en el 2022”. Cabe recordar que la artista ha hecho público en varias ocasiones que sufre un trastorno bipolar, por lo que su ausencia y dificultades que ha vivido en años recientes podría justificarse.

Aunque en el terreno profesional va a estar muy bien en este 2022, la cantante y actriz Selena Gómez, nacida en el estado de Texas, no estará de lo mejor en el aspecto personal, pues Vieira Vidente ve una ruptura y no cree que se case con la persona con la que está saliendo actualmente.

Vieira Vidente predice que el cantante canadiense no se convertirá en papá, por lo pronto, en la primera mitad de este año. Fue el 23 de noviembre de 2018 que el intérprete de temas como Ghost y Hold On unió su vida a la de su novia. Casi un año después, tuvieron una segunda ceremonia nupcial.

Vieira Vidente aseguró que Karol G se encuentra en su mejor momento actualmente, y en cuanto a lo profesional, estará ‘más destapada’, con más duetos y ‘más pegada que un chicle’: “Terminará este 2022 dando mucho de qué hablar y se lo merece. No veo que regrese con Anuel AA”, expresó la psíquica.

A continuación, le tocó el turno a la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G: “Las cartas me están diciendo que en lo personal ella está muy bien. No veo ningún embarazo por este momento. Veo que una persona está muy cercana a ella, pero solo fue para dar de qué hablar”.

Vieira Vidente le hace una predicción especial a J Balvin

Luego de haber vivido un complicado 2021 con varias polémicas incluidas, entre ellas con Residente, seguidores de la psíquica le preguntaron si el cantante colombiano J Balvin podrá salir adelante en este año: “Veo que J Balvin va a estar dando mucho de qué hablar en este 2022 en cuestión de su salud”.

“Yo veo que él comenzó muy bien en lo personal, con su familia, pero este año no lo va a terminar muy bien, él va a dar mucho de qué hablar. No veo otro embarazo por el momento, pero él tiene que poner mucho de su parte porque le viene un cambio, no todo lo puede hacer un psicólogo o un psiquiatra ni la familia, porque a él de repente se le mete algo, como una depresión”.