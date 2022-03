Vieira Vidente comparte tremendas revelaciones para marzo

La reconocida psíquica adelanta lo que pasará en estos días en la guerra entre Rusia y Ucrania

Además, comparte que varias personalidades del medio artístico morirán en este mes ¡Lo que faltaba! A casi una semana del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la reconocida psíquica Vieira Vidente, dentro de sus predicciones para marzo, adelanta lo que pasará en estos días en la guerra entre estas dos naciones, además de compartir que varias personalidades del medio artístico morirán en este mes. Como es una tradición, la vidente subió a sus redes sociales un video, el cual a la fecha tiene más de 229 mil vistas, donde revela lo que pasará durante cada mes del año, por lo que se recomienda poner mucha atención y más tratándose de un tema tan delicado como la guerra entre Rusia y Ucrania. Vieira Vidente no se guarda nada y dice qué pasará en la guerra entre Rusia y Ucrania “No quiero asustarlos, pero quiero decirles que el mes de marzo va a ser muy fuerte. Siempre lo he dicho, el mes tres no es muy bueno en la religión yoruba, en la santería cubana. Ya todos sabemos la situación que nos estamos enfrentando con Rusia y Ucrania, Rusia quiere hacer justicia“. De esta manera, Vieira Vidente comenzó con sus predicciones para la guerra entre estas dos naciones: “Ucrania está esperando para ver si Rusia quiere que lleguen a un acuerdo, pero por el momento, no veo ningún acuerdo en estas dos semanas, para nada. Que más adelante van a llegar a un acuerdo en algunos temas, sí, que se viene una guerra mundial, no…”.

“El mundo va a estar de cabeza” Luego de revelar que en sus cartas ve a una persona de pelo negro, y no muy alto, Vieira Vidente reveló que “el mundo va a estar de cabeza” durante este mes: “Nos viene algo similar a lo que hemos estado viviendo últimamente, pero también mis cartas me están diciendo que el sol va a salir para muchos de nosotros que nos hemos estado sintiendo estancados”. “Un hombre de pelo negro le da la espalda a un país, ojalá que no sea el presidente o la persona que manda en Ucrania para ver si Vladimir Putin deja de estar molestándolo, además de que me sale la muerte, la muerte está muy cerca de esta persona. Se viene un pleito muy grande”, comentó la psíquica.

De acuerdo a Vieira Vidente, la guerra traerá graves consecuencias para miles de personas Sin dejar pasar mucho tiempo, Vieira Vidente compartió que visualiza que muchas personas perderán sus hogares, además de que abandonarán su país a causa de la guerra: “Tengo que dar una mala noticia: las cartas me están diciendo que vamos a tener tres pérdidas del medio artístico para este mes”. “Mis oraciones están para alguien del género grupero. Mis oraciones están con actores y actrices. Nos va a venir una muerte inesperada que va a dar mucho de qué hablar. México, mis oraciones con cada uno de ustedes. Los amo con toda la vida y lo saben”, expresó la vidente, quien aún tendría más por compartir.

“México le va a dar la espalda a Rusia” A punto de terminar con sus revelaciones, y siguiendo con el tema de la guerra, la vidente aseguró que México le va a dar la espalda a Rusia y que ‘la magia’ va a jugar un papel muy importante en este conflicto: “Esta persona de pelo negro será traicionada por alguien, pero él mismo va a caer en su trampa”. “También visualizo que viene mucha agua para un país, no los quiero asustar, así como un ‘pequeñito’ temblor. Honduras, mis oraciones están con ustedes y Perú no se queda atrás, pero después de la tempestad viene la calma. Veo a dos personas dándose la mano. Ucrania no está sola, veo a más países que están escondidos por si acaso Rusia llega a tirar, Ucrania va a devolver…”.

Vieira Vidente asegura que Estados Unidos “no se va a quedar con los brazos cruzados” Y en lo que muchos han comentado, Vieira Vidente se encargó de confirmar con sus revelaciones, pues dijo que, ante esta guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos “no se va quedar con los brazos cruzados”: “Esto apenas comienza, solamente nosotros podemos cambiar el destino y todo esto que está saliendo”. “No me gusta lo que acabo de ver para México, vienen muchos dimes y diretes, vienen conferencias, no solamente de México para Rusia, sino también de otros presidentes para tener paz y tranquilidad. Es cierto, Rusia está muy molesta en estos momentos y no me gustaría que el presidente (Volodymyr Zelensky) le diera la espalda a su país y se fuera de Ucrania”.

Se aproxima un cambio en todo el mundo “Nos viene un cambio mundialmente para marzo, van a estar por las nubes la gasolina y se nos va a dificultar un poco lo que es en algunos lugares, muchos van a quitarse la mascarilla (para protegerse contra el coronavirus) y otros van a seguir, aparte que el presidente de Estados Unidos tomará una decisión muy importante”, dijo Vieira Vidente. Por último, insistió en que rezará por México, pues no quiere ver la caída de un avión o que pase algún accidente en un tren: “Vienen cosas muy fuertes para este mes, tenemos que frenar lo que yo estoy viendo, ojalá yo me equivoque, pues no veo cosas positicas para marzo”, finalizó la psíquica (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Oremos por la paz mundial” De inmediato, seguidores de la reconocida psíquica reaccionaron a sus predicciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania de diferentes maneras: “Oremos por la paz mundial”, “México no está de acuerdo con ningún problema de otros países, lo que todos queremos es la paz”, “Tenemos que orar todos los díaas para salir de esta situación difícil, hay que tener mucha fe”. “Me espantas con estas predicciones, y sobre todo, para mi México, que cada día estamos de mal en peor, esperemos en Dios que nada malo le pase a mi país porque el pueblo es quien sufrirá las consecuencias”, “A veces me da mucho miedo, pero hay que orar mucho por el mundo”, ” Tenía muchas preocupaciones con lo que está pasando y temía que pudiera expandirse a nivel mundial, usted me tranquilizó mucho”, se puede leer en más comentarios.