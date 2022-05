Vieira Vidente comparte revelador video

La reconocida psíquica revela lo que pasará con la economía de EEUU para lo que resta del año

Además, dice sí seguirá la escasez de fórmula para bebés ¡Mucha atención! En su video más reciente en su canal oficial de YouTube, donde está cerca de llegar a un millón y medio de suscriptores, la reconocida psíquica Vieira Vidente revela lo que pasará con la economía de EEUU para lo que resta del año, además de que dijo sí seguirá la escasez de fórmula para bebés. Sin dejar pasar mucho tiempo, la vidente le comentó a sus seguidores que actualmente se viven situaciones “muy fuertes” en Estados Unidos, por lo que le pidió a sus cartas, sus ángeles y sus ancestros que le den una señal de lo que se vivirá en los próximos meses. ¿Qué pasará con la economía de EEUU en lo que falta del 2022? Vieira Vidente responde… “Si el 2022 ha sido fuerte, el 2023 ‘agárrense’ porque el número 3 en la religión yoruba no es nada bueno, aparte de que muchas personas nos dejarán en el plano terrenal, estaremos escasos de muchas cosas, como el trabajo, por lo que viviremos momentos difíciles y muchas pérdidas”, expresó Vieira Vidente. A pesar de querer ser positiva, la vidente compartió que esta lectura de cartas no comenzó nada bien: “Mis ángeles me están diciendo que vamos a tener pérdidas, esto apenas comienza, aquí hay algo que se está cociendo, hay muchos secretos que no están saliendo a la luz de parte del gobierno de Estados Unidos” (Archivado como: Vieira Vidente predicciones).

La escasez de fórmula para bebés está afectando gravemente en EEUU “Estas cartas me están diciendo que estamos teniendo muchas pérdidas de niños pequeños por la falta de las fórmulas en polvo, pero esta situación no es verdad, están buscando otra cosa. Mis cartas me dicen que la mayoría de personas importantes de Estados Unidos van a pedir ayuda a otros países para conseguir la fórmula”. Vieira Vidente compartió también que un país cercano apoyará a EEUU con este grave problema: “Veo que habrá muchas mujeres desesperadas por no poder amamantar a sus hijos, pero también a muchos hombres por la gasolina, que seguirá por las nubes en lo que resta del 2022”, expresó la psíquica.

Vieira Vidente pide una cadena de oración para terminar este año de la mejor manera “¿Cómo vamos a terminar este 2022? Pido una cadena de oración para que terminemos este 2022 con mucha paz y mucha tranquilidad porque lo que nos viene en el 2023 será ‘candela’. En estos momentos, no veo que la gasolina baje mucho, si baja, bajará poquito en Estados Unidos”, reveló Vieira Vidente, quien aún tendría más por compartir. “Yo no veo que vayamos a estar bien en estos 3 meses: junio, julio y agosto, no lo veo así. La gasolina seguirá por las nubes, la leche de los niños seguirá escasa, pero no visualizo que sean de todas las marcas, aunque hay algo más que no puedo decirlo, no puedo hablar” (Archivado como: Vieira Vidente predicciones).

Muchas personas corren el riesgo de perder sus trabajos en EEUU Por último, la reconocida psíquica visualiza que muchas personas perderán sus empleos, por lo que no dudó en recomendar a sus seguidores que ahorren lo más que puedan, ya que los bancos también se verán involucrados en graves problemas: “Ahorren de aquí al 2023, tengan 2 mil o 3 mil dólares porque será difícil sacar dinero del banco”. “Si ahorita está escasa la fórmula para bebés, el banco, los intereses para la casa, todo lo que viene, es fuerte. Si veo que nos van a ayudar, para Estados Unidos van a estar mandando fórmulas para los niños, pero veo también muchas demandas en camino”, finalizó la psíquica (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).