The Sun también informó que el actor Nehemiah Persoff, nacido el 2 de agosto de 1919 en Jerusalén, había aparecido por última vez en un papel no acreditado como rabino en la miniserie de televisión Angels in America en 2003. Le sobreviven sus hijos Daniel, Jeff, Perry y Dahlia. Apenas el año pasado, su esposa, Thia, había fallecido a consecuencia del cáncer.

“Él esta cansado de ser un guerrero, de estar en esta carrera y su edad no lo está ayudando mucho. Su ángel de la guarda está siempre con él, por el momento no veo que él se nos vaya, aparte de que él tiene algo muy fuerte, algo que no tiene nada qué ver con lo que está arriba (refiriéndose a Dios)”.

“Él no estaba bien la noche que hizo lo que hizo, quería dar mucho de qué hablar, pero sí veo que él está en graves problemas y que está pensando en devolver el premio que le dieron a él. También, veo el arrepentimiento de una mujer, pero también él no va a terminar este año de la mejor manera, veo que por culpa de esta situación muchas personas le van a dar la espalda”, comentó la psíquica.

¿Qué pasará con Chris Rock? Vieira Vidente responde…

“Las cartas me dicen que a Chris Rock se le abrirán más las puertas, el sol saldrá para él y el mundo está de su lado. Él es una persona que siempre ha brillado por luz propia y ha pasado por mucho, y en estos momentos, está muy confundido si demanda o no a Will Smith”, comentó la psíquica Vieira Vidente.

A punto de terminar con sus predicciones, la vidente comentó que, en caso de que decida demandar al actor Will Smith, Chris Rock no llegará a nada y todo quedaría en un acuerdo: “Aquí me sale que esto fue algo del pasado, Will le tenía un poco de enojo. Esto todavía dará mucho de qué hablar”.