Vieira Vidente hace impactantes revelaciones

La psíquica comparte qué fue lo que ocasionó el accidente en el metro de la Ciudad de México

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que en junio se presentarán los resultados del peritaje ¡De no creerse! En su más reciente video, la psíquica Vieira Vidente reveló qué fue lo que ocasionó el accidente en el metro de la Ciudad de México, mientras que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que en junio se presentarán los resultados del peritaje. Fue por medio de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de un millón de suscriptores, que la reconocida psíquica compartió la lectura de cartas sobre esta terrible desgracia que llenó de luto al pueblo mexicano hace apenas unos días. “Esto fue algo planeado”: Vieira Vidente De inmediato, Vieira Vidente comentó que hay algo que “no le late”, y que las cartas y sus ancestros le dicen que hay muchas personas que en estos momentos se sienten derrumbadas y que han tenido “al Dios en la boca” y “visitando a los padres”. “Aquí me están diciendo las cartas que esto fue planeado, aquí hay algo que se estaba cocinando desde 2019, esto no es de ahora, esto es algo planeado. Aquí me sale que no terminaron de hacer bien una parte del puente, que tiene que ver con la estructura de ese puente” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Vieira Vidente dice que la tarifa del metro subiría para el año próximo La psíquica no dejó pasar mucho tiempo para revelar, de acuerdo a la lectura de sus cartas, que existen muchas conversaciones de un hombre que no nació en México, el cual cree que es el dueño de la compañia de “ese tren” (el metro de la Ciudad de México). “Aquí me está saliendo, que al ser planeado, tiene qué ver para él subir el presupuesto. Vamos a ver, para 2022, si está más alta la tarifa, él se va a agarrar de ahí, aquí hay manos negras, esto fue planeado para que pasara esto”, dijo Vieira Vidente.

Hubo una “traición” en este accidente “Aquí me sale una traición, una tercera persona, para el gobierno mexicano. Esta persona es muy apoderada, pero aquí me sale el ángel de la guardia, que está con cada uno de mis hermanos mexicanos, es lo que me sale de esa pérdida que han tenido”. Ahora, Vieira Vidente compartió que la gente se levantará de esta tragedia, además de aprovechar para dar un consejo: “Hay que tener mucho cuidado porque esto apenas comienza, yo veo que para el 2022, uno de los vagones se va a venir encendiendo en fuego o puede venir un choque”.

Vieira Vidente predice otra catástrofe en el metro de la Ciudad de México Por si fuera poco, la psíquica compartió que ve que para el año próximo podría darse un cambio de carril en el metro de la Ciudad de México que provocaría otra catástrofe: “Ojalá que yo esté equivocada y que no salga lo que yo estoy diciendo, esto es muy triste”. En otra de las cartas, Vieira Vidente ve a otra persona “acechando”, lo cual significaría que está acechando al pueblo mexicano para volver a hacer de las suyas: “Yo veo que el presidente de México no se va a quedar con esto, él va a estar investigando muy a fondo qué fue en realidad lo que pasó”.

“El sol saldrá nuevamente”, confesó Vieira Vidente Ya casi para finalizar con esta lectura de cartas, la psíquica compartió que “el sol saldrá nuevamente” para todos los mexicanos después de esta tragedia: “Pero también van a venir muchas discusiones, habrá protestas en contra del gobierno”. En otra predicción, Vieira Vidente dijo que ve “una letra”, la letra C: “Veo que es una persona alta, medio llenita, casi no tiene pelo, comienza con C, es un hombre de poder, no nacido en México, pero ese hombre tiene un cruce, alguien va a venir traicionándolo y echándolo de cabeza, ese hombre quiere más dinero del pueblo mexicano”.

El causante del accidente del metro de la Ciudad de México tuvo una ruptura con una mujer famosa Entre otras características de este misterioso hombre, la psíquica reveló que es alguien que suena mucho en México y que recientemente tuvo una ruptura con una mujer famosa y muy reconocida en el medio artístico, por lo que este hombre estaría solo actualmente. “Es una mujer guerrera, que está afuera, muy reconocida, me sale encima de este hombre”, dijo Vieira Vidente, quien insistió en que este hombre de poder, quien sería el causante del accidente en el metro de la Ciudad de México, tuvo conversaciones con otras personas, firmando papeles para traer cosas nuevas al metro.

“Este hombre es de armas tomar”: Vieira Vidente Por último, la psíquica confesó que este hombre “es de armas tomar” y lo que quiere hacer lo cumple: “A este hombre no se le puede decir que no porque es muy apoderado, quiere meterse a México en un bolsillo, quiere hacerla en grande y ponerlo muy en alto”. Por el contrario, Vieira Vidente dijo que hay que tener mucho cuidado con él porque entrará a la política para ser presidente: “Pero si veo que ese accidente fue provocado, aquí hay mano negra, hay gato encerrado y muchos secretos que no saldrán a la luz, van a tapar muchas verdades, esto es cuestión de dinero”, concluyó.

Las causas del accidente del metro de Ciudad de México se sabrán en junio La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que en junio se presentarán los resultados del peritaje independiente realizado por una empresa noruega sobre las causas del accidente de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertos y más de 80 heridos. “Ellos inician ya el proceso y lo que nos han dicho es que en cinco semanas, más o menos, tendrán un primer resultado de las causas que originaron la tragedia del incidente de la línea 12 del metro”, dijo Sheinbaum en una rueda de prensa.

“Se sabrá toda la verdad” Sheinbaum prometió que se sabrá “toda la verdad” y que se va a “sancionar a los responsables”, sin importar si son empresas o funcionarios. Después de la tragedia del 3 de mayo, la alcaldesa encargó a la compañía noruega DNV una investigación sobre las causas del accidente y al Colegio de Ingenieros Civiles de México una revisión exhaustiva del estado de la línea 12 y de otras líneas del metro. Luis Rojas, presidente del Colegio de Ingenieros, informó en la rueda de prensa que 37 brigadas de especialistas han hecho una primera revisión visual de 10,5 kilómetros del tramo elevado de la línea y por ahora no han encontrado ningún riesgo que deba atenderse de manera inmediata.