La clarividente Vieira la Psíquica revela qué pasará con Emma Coronel

La modelo fue detenida por presunto tráfico de drogas

La esposa de Chapo Guzman permanecerá detenida sin posibilidad de fianza

Vieira Psíquica Emma Coronel detenida. Luego de la detención de la esposa del narcotraficante, Joaquín El Chapo Guzmán, Vieira la Psíquica, predice lo que sucederá con Emma Coronel en los próximos días.

A través de su canal de YouTube, la clarividente lee las cartas y confiesa qué es lo que le depara el destino a la modelo que recientemente fue detenida, esposa del narcotraficante más poderoso.

“Era de esperarse, ya eso venía verse”, le indicaron las cartas a Vieira la Psíquica, “a ella ya le venían pisando los talones, esto no es de ahora, ya habían comenzado un proceso años atrás”, afirmó la vidente.

En el video la clarividente dice que desde que Emma Coronel dio la testificación en la detención de su esposo, los jurados no quedaron satisfechos con las declaraciones, y por eso tiene la justicia encima de ella.

“Ella va a tener problemas con sus gemelitas más adelante”, afirmó Vieira, tras leer la primera línea de sus cartas, “esto apenas comienza para ella, no estoy visualizando que vaya a salir bajo fianza”.

Luego apareció la carta de las puertas, donde la Psíquica dice que no son a favor de la modelo que se encuentra detenida, sino a favor de la justicia, “hay dos puertas que tienen que cerrarse, para que ella pueda salir de lo que se le está acusando”, dijo Vieira.

EMMA CORONEL NO HABLÓ CON LA VERDAD

La vidente menciona que Emma al momento de dar las declaraciones cuando el Chapo Guzmán fue arrestado, no habló con la verdad, por tal motivo no pudo convencer al juez y eso provocó que todo esto sucediera, “ella no se ha estado cuidando con respecto a lo que estaba haciendo”, dijo Vieira.

