Doce días después de que un tiroteo en una escuela en Texas dejara diez estudiantes muertos y diez más heridos una corporación decidió suspender el lanzamiento de un videojuego que simulaba un balacera escolar.

El videojuego, llamado Active Shooter, le permitía a quien jugara elegir entre asumir el rol del autor del tiroteo o de agente de las fuerzas especiales SWAT. En el video, el jugador podía recorrer los pasillos de la escuela mientras asesinaba a sus víctimas o mientras buscaba a quien estaba propiciando la matanza.

El juego fue desarrollado por Revived Games y lanzado en la plataforma Steam a través del editor ACID.

El miércoles Valve Corporation quitó de su plataforma el videojuego y, en un comunicado, dijo que rompía toda relación de trabajo con Revived Games y ACID.

“Esa es pura maldad y del diablo mejor dicho”, dijo Brenda Erazo, madre de tres niños. “Ya parece un infierno, las escuelas, que tristeza”.

De acuerdo con datos proporcionados durante el foro See Say Do Something, en el 80 por ciento de los casos, los estudiantes sabían, previamente, que iba a ocurrir un tiroteo en su escuela. Y en el 90 por ciento de las veces, su autor planeó cómo ejecutar la balacera.

“Las personas que van a jugar eso ya van a terminar haciendo lo mismo, pero en la vida real”, dijo Roberto Murillo, estudiante de secundaria.

Más de 200,000 personas firmaron una petición en Change.org pidiendo que se eliminara el juego y que no se hiciera su lanzamiento, previsto para el seis de junio.

En un comunicado, Valve Corporation dijo que los mismos juegos habían sido eliminados de su plataforma en otoño del año pasado cuando operaban bajo los nombres “[bc] Interactive” y “Elusive Team”.

También dijo que una investigación interna reveló que ambos juegos fueron registrados en la plataforma en 2018 con distintos nombres comerciales.

“Los niños son quiénes van a jugar este juego, niños que sus mentes (absorben todo) como una esponja y cuando ven esto y luego ven lo que esta ocurriendo hoy en día, va a llegar al punto que va a ser normal para ellos”, dijo Jaime Castro, Vicepresidente de la Asociación de Policías de Dallas.

Las autoridades y las asociaciones de padres dicen es importante reportar cualquier actividad sospechosa y estar al tanto de sus hijos para evitar otro tiroteo.