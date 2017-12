ÚLTIMA HORA: Varios oficiales y alguaciles son víctimas de un tiroteo en Colorado

Un equipo SWAT de la Oficina del Sheriff del Condado Douglas (DCSO, por sus siglas en inglés) se encuentra en operación en una casa cerca de la cuadra 3400 de County Line Road, en Colorado, luego de que un número no determinado de alguaciles fueron víctimas de un tiroteo el domingo por la mañana, indicó Lauren Lekander, vocera de DCSO.

“Tenemos muchos oficiales caídos”, dijo el asistente Jason Blanchard sobre el incidente en Highlands Ranch. “No estamos dando cifras o el estatus en este punto, todavía estamos trabajando en la detención del sospechoso”, agregó de acuerdo con un reporte del Denver Post.

Denver 7 informó que se escucharon disparos cuando un reportero llegó a la escena. Los oficiales respondieron a una llamada por perturbación cuando se efectuaron disparos desde la casa cercana al Boulevard Colorado poco antes de las 6 a.m., señaló Lekander.

#Breaking: we just heard gunshots in the distance. Police are now closing Colorado at otero. We are moving to the media staging area. @DenverChannel pic.twitter.com/7sZi7LjBiP — Meghan Lopez (@Meghan_Lopez) 31 de diciembre de 2017

“Tenemos un SWAT ahí preparándose para entrar ahora”, añadió Lekander.

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA — DC Sheriff (@dcsheriff) 31 de diciembre de 2017

El video transmitido por Denver 7 mostró un camión del escuadrón de bombas del alguacil del condado Arapahoe en el lugar.

DCSO is working an officer down call in the area of County Line Rd between Colorado Blvd and University Blvd. This is an active event, please avoid the area. — DC Sheriff (@dcsheriff) 31 de diciembre de 2017