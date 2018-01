El representante Paul Gosar, republicano de Arizona, pidió a la policía del Capitolio y al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, arrestar y deportar a los inmigrantes indocumentados que asistan al primer discurso del Estado de la Unión del presidente Trump.

“De todos los lugares donde se necesita hacer cumplir el Estado de Derecho, debe ser en los pasillos sagrados del Congreso”, escribió Gosar en Twitter, a tan solo unas horas del primer informe oficial del mandatario.

“Of all the places where the Rule of Law needs to be enforced, it should be in the hallowed halls of Congress. Any illegal aliens attempting to go through security, under any pretext of invitation or otherwise, should be arrested and deported,” said Congressman Gosar.

— Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) 30 de enero de 2018