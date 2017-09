PERSONAJES DESTACADOS: Con sus manos ha logrado el ‘milagro’ (VIDEO)

Para Lía Patricia Gallo, una odontóloga colombiana, el ‘sueño americano’ era diferente al de muchos otros. El suyo era poder cambiar la vida de las personas con lo único que tenía para dar, el trabajo que realiza con sus manos.

Lo que nunca se imaginó es que lograría con su labor: transformar la vida de más de 300 personas de Georgia, muchas de ellas latinas.

Llegó hace 17 años a EE.UU. y le llevó ocho años homologar su título de odontóloga.

Con mucho esfuerzo y sacrificio, fundó GDC Smiles, en Gainesville, un conjunto de consultorios donde logra el ‘milagro’ de devolverle a muchos las ganas de vivir.

Para Gallo, el haber llegado a ser una profesional y madre exitosa, no es su mayor logro. Lo que más la llena de satisfacción es ver el resultado de su trabajo cuando cambia el rostro de las personas y sus lágrimas las convierte en sonrisas.

Y es que su causa es muy noble. Esta profesional latina, ha donado tratamientos dentales que cuestan cerca de 200,000 dólares a 62 rehabilitados de las drogas de las Fundaciones New Beginnings y No Longer Bound y a más de 200 hispanos de escasos recursos de la Organización Good News Clinic.

David Carter, uno de los beneficiarios de la Fundación No Longer Bound, afirma que Gallo le devolvió la vida.

“Estuve en la cárcel por cerca de 20 años, por estar vinculado al mundo de las drogas. Entré a los 18 años y el año pasado salí a mis 37 años. Allí perdí mis dientes en peleas y me daba pena hasta hablar”, afirmó.

“La doctora Gallo me reconstruyó completamente la dentadura y ahora tengo un empleo, voy a la iglesia y comparto con mucha gente y lo más importante, sonrío todo el tiempo porque la gente me dice que lo más hermoso que tengo son mis dientes. Ella me devolvió las ganas de vivir, que había perdido desde muy pequeño cuando murió mi padre”.