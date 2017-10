¿Qué es la negligencia médica? Entérese aquí si usted ha sido víctima de un caso como estos

Contenido publicitario traído a ustedes por Alexander Shunnarah & Associates

Visitar al doctor es como una luz de esperanza. Cada vez que estamos enfermos o necesitamos de un tratamiento, ponemos toda nuestra confianza en estos profesionales de la salud y casi que, por razones de fe, creemos que ellos podrán ayudarnos en nuestra situación de salud. Desafortunadamente, todos los casos no son de éxito y muchas personas han sido víctimas de diagnósticos equivocados, malas prácticas, errores en procedimientos quirúrgicos y muchas otras situaciones en las que su vida ha estado en peligro.

La negligencia médica ocurre cuando su doctor u otro proveedor de la salud incumplen los estándares aceptados en un tratamiento médico, y como consecuencia el paciente presenta un daño físico, moral o en el caso más severo, la muerte.

Tipos de negligencia médica

Hay muchos escenarios que caen bajo el ámbito de la negligencia médica, por ejemplo los diagnósticos erróneos y el fracaso de diagnosticar, lesiones de nacimiento, los errores quirúrgicos y de anestesia, los errores de sala de emergencia y otros. Un fracaso para diagnosticar una enfermedad mortal o emitir un diagnóstico erróneo puede retrasar un tratamiento muy necesario y reduce la probabilidad de un resultado positivo, mientras que los errores quirúrgicos a veces pueden conducir a lesiones debilitantes y la muerte. Los errores de la cirugía tales como realizar la operación incorrecta, no prevenir la sepsis o la infección durante o inmediatamente después de la cirugía, la realización de cirugía sin consentimiento informado y otros errores se consideran negligencia médica.

Los errores cometidos en la sala de partos incluyen el mal diagnóstico del sufrimiento fetal durante el trabajo de parto, el uso indebido de fórceps o bombas de vacío, el retraso de una cesárea, los errores al leer el equipo de monitoreo fetal y otras acciones inapropiadas.

¿Tengo un caso de negligencia médica?

Determinar si usted tiene o no un caso de negligencia médica no siempre es fácil, y hay muchos factores a considerar más allá del hecho de que sufrió una lesión o sufrió un resultado no deseado. Para que un caso de negligencia médica sea válido, debe demostrar que el médico o proveedor de atención médica cometió un error y que ese error resultó directamente en una lesión. Además, el estatuto de limitaciones, que varía de estado a estado, le da una cantidad limitada de tiempo para presentar su caso, por lo que si usted cree que tiene uno, es importante para llevarlo a cabo en el momento oportuno.

