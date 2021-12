Vicente Fernández dio la cara ante los polémicos videos tocando fanáticas

Tras los señalamientos por los videos tocando fanáticas catalogado como uno de sus peores escándalos, Vicente Fernández ofreció una entrevista a Mara Patricia Castañeda para aclarar la situación y con lágrimas en los ojos explicó lo que sucedió y dejó bastante claro que estaba arrepentido y hasta pidió disculpas si ofendió a alguien.

“Sí, le puse mi mano primero en el estómago, y dije se va a ofender y subí la mano y cuando la subo toman la foto pero nunca hice yo así (mover su mano en el pecho), no no, si algo tengo yo, es respetar al público, reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando… yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón pero no lo hice con intención, si lo he hecho con intención lo hago en otro lado, me la llevo a las caballerizas… acosar es que le haya bajado la blusa a la fuerza, pero lo que pasó fue un accidente, con ella y no he visto las otras dos… yo buscaba la cintura y levanté el brazo…”, manifestó Vicente Fernández sobre los polémicos videos.