Un ‘héroe’ en el Capitolio

“Tuve mucha suerte de que el oficial Goodman estuviera allí, me llevaron en la dirección correcta”, aseguró Romney tras la reproducción del video.

“Te desgarra el corazón y te hace llorar. Eso fue abrumadoramente angustioso y emotivo”, agregó sobre el video.

Por su parte, la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi fue retirada del recinto por su seguridad, ya que imágenes de alborotadores ‘destruyendo su oficina’ muestran claramente el ‘riesgo en el que estaba’.

“El vicepresidente, el presidente de la Cámara, el primero y el segundo en la línea de la presidencia, estaban cumpliendo con sus deberes constitucionales, presidiendo la certificación electoral y se pusieron en peligro porque el presidente Trump puso sus propios deseos, su propia necesidad de poder sobre su deber con la Constitución y nuestro proceso democrático”, dijo Plaskett, según el Daily Mail.

Trump “incitador en jefe”

Los fiscales del juicio político lo acusaron de ser el ‘incitador en jefe’ del ataque al Capitolio este miércoles durante el segundo día del ‘impeachment’ contra el republicano.

Además, aseguraron que demostrarán que el entonces presidente no fue un “espectador inocente” sino el principal incitador del mortal ataque al Capitolio con el que intentó anular su derrota electoral ante Joe Biden, según The Associated Press.

Archivado como: Videos juicio Trump