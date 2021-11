Fue la madrugada del 30 de octubre cuando se comenzó a esparcir la noticia de la muerte de Octavio Ocaña, un famoso actor mexicano de 22 años conocido por interpretar el papel de ‘Benito Rivers’ en la serie producida por Televisa, ‘Vecinos’. Según los últimos informes, el joven falleció debido a un disparo con arma de fuego, en el Estado de México, sin embargo por el momento no se tienen las causas concretas.

“Quisiera encontrar la manera de explicarle a nuestro niño tu ausencia”, deja desgarradores mensajes en los videos inéditos del actor Octavio Ocaña

A través de su cuenta oficial de Instagram, Nerea Godínez publicó varios videos inéditos, en el primero, el cual fue compartido en las primeras horas del 31 de octubre, se logra ver al actor enseñándole a patinar al hijo de Nerea, mientras que la joven grababa el tierno momento. Al pie del video, la novia del actor no pasó la oportunidad de confesar que no sabrá como decirle al pequeño sobre la muerte de Octavio:

“Quisiera encontrar la manera correcta de explicarle a nuestro niño tu ausencia, la falta que harás en nuestro día a día, que su “papá Tavo” ya no va a regresar a casa”, comenzó con su desgarrador mensaje a través de redes sociales. “Tal vez no entienda aún el significado de lo qué pasó, el simplemente no volverá a verte nunca más y eso hace que mi despedazado corazón se rompa aún más”.