“PARROQUIA DE LAFOURCE: Parte del techo del Hospital General Lady of the Sea, en Galliano, estalló. @BrennanMatherne me dijo que está escuchando informes de algunos postes eléctricos rotos, daños en el techo, daños en algunas estructuras #HurricaneIda”, se lee en la descripción del video que compartió la joven en Twitter. Archivado como: Primeras imágenes huracán Ida