En el video se ve a Rosie comentándole lo siguiente: “Aparentemente soy conductora de Uber ahora. ¿Sí, Abel?”, a lo que su esposo, aún sin percatarse de que Rosie le estaba grabando, le response: “Sí, ¿por qué no? ¿Qué hay con eso?”, a pesar de que la conversación no iba a parar en nada malo, las cosas dieron un giro, a tal grado de que Rosie no le quedó de otra más que disculparse.

“Por qué pensé que los hombres son los que debían de manejar en un matrimonio”, responde Rosie, a lo que Abel le responde un poco molesto y sorprendido: “¡Oh por Dios! ¿Estás grabando? ¿Estás bromeando?” a lo que la empresaria le comentaba que necesitaba que la gente supiera lo que estaba pasando: “El problema no es que esté manejando, el problema es que no estás a mi lado, el asiento está vacío, parezco chofer”

Rosie Rivera y sus problemas familiares ¿también con su esposo?

Como bien se mencionó con anterioridad, han sido los múltiples problemas en los que Rosie Rivera ha estado involucrada últimamente, desde el robo millonario que hubo durante su administración en las empresas de Jenni Rivera, y hasta su manejo como tal de las empresas.

En un en vivo, Chiquis Rivera aseguró que si bien Rosie no fue la que robó ese dinero, sí mencionó que no había sido sincera con ellos: "Ella no fue del todo honesta. No les dijo a mis hermanos lo que había pasado, y es algo que se le debe decir a ellos, porque ellos son los de la herencia".