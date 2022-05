Videos Debanhi Escobar: ¿HUBO AGRESIÓN SEXUAL?

Sobre una presunta agresión sexual, la fiscal comentó: “Los casos de abuso sexual no necesariamente dejan huellas en el cuerpo para que sean determinados, la ausencia de alguna marca en el cuerpo no implica que no haya tenido un abuso sexual, se está investigando a través de testimonios y videos”.

Pero además, dejó en claro lo que podría pasar en los siguientes días y cómo se lleva a cabo el caso de parte de las autoridades: “En el desarrollo de esta investigación se irán determinando qué acciones se generaron o porque se dio este retraso en la localización del cuerpo”.