Videos de TikTok muestran graves afectaciones a casas tras intensa tormenta invernal en Texas

Las impresiones imágenes fueron tomadas por usuarios que viven de ‘primera mano’ la grave emergencia

Colapsan techos, estallan tuberías y miles continúan sin electricidad tras tormenta invernal

Impresionantes videos de TikTok muestran graves afectaciones a casas tras intensa tormenta invernal en Texas que mantiene a casi medio millones de personas en la ‘penumbra’.

Pese a que se reporta la cifra más baja en cuatro días, muchas personas carecen de agua potable tras los destrozos ocasionados por las tormentas invernales a todos los servicios públicos y en millones de hogares.

Imágenes de la ‘devastación’ tras la tormenta invernal

A través de la plataforma de videos, miles de usuarios han compartido los efectos y consecuencias de las intensas temperaturas registradas esta semana en Texas y gran parte de los EE.UU. Automóviles congelados que dificultan acceder a ellos, techos colapsados que permiten la entrada de agua y nieve a los hogares, son escenas que se pueden ver constantemente en TikTok.

El suministro de agua se vio seriamente afectado, al grado que unas 7 millones de personas de Texas recibieron la recomendación de hervir el agua o dejar de consumirla por completo. Al tiempo que cortos videos muestran el ‘desastre’ que se provocó cuando algunas tuberías ‘explotaron’.

Viviendas, hospitales y negocios lidian con rupturas y fugas en tuberías de distribución y dentro de viviendas, muchas de ellas en áreas que no están acostumbradas a temperaturas heladas tan prolongadas, según The Associated Press. Otros usuarios comparten los riesgos de conducir en las ‘peligrosas’ calles, o impedimentos como parabrisas congelados.

Incluso, una usuaria de TikTok compartió con ‘tristeza’ un video de una pequeña pecera que parece ser estar completamente congelada a pesar de estar al interior de una casa.