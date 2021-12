¿Qué es lo que busca la mayoría de los fanáticos de los videojuegos? ¡Aventuras extremas! Y eso es justo lo que The Elder Scroll V: Skyrim ofrece a los usuarios de la PS3, desde 2011. Este juego se establece en un mundo donde la aventura es la principal protagonista, y donde los usuarios deben atravesar ciudades abandonadas y campos abiertos para pelear contra dragones y hechizos ¡una fantasía sin igual!

Lanzado en 1994, este adorable personaje se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los usuarios de Super Nintendo , y aunque no fue precisamente uno de los favoritos del diseñador de videojuegos Miyamoto, continúa siendo uno de los que más nostalgia causa en los usuarios. Donkey Kong Country llegó a ser un gran éxito para Supernintendo, pues se reportaron ventas por más de un millón de videojuegos, y, al día de hoy, permanece en la memoria de una gran parte de los usuarios.

Halo es uno de los videojuegos que se encuentran dentro de lo más alto en el rango de títulos exitosos; la recepción del público ha dejado en claro que esta saga jamás será olvidada. Halo: The Master Chief Collection incluye títulos como: Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3: ODST, Halo: Reach y Halo 4, que se han producido entre 2003 y 2019.

1992 fue el año que vio nacer Street Fighter: The World Warrior, un éxito de Super Nintendo que, en su momento, se colocó como uno de los títulos más buscados gracias a sus gráficos y diseño. Quizá el atractivo principal de este videojuego es la adrenalina que prometen los combates: desde la elección del personaje hasta la tarea de presionar todos los botones posibles para obtener el triunfo ¡el entretenimiento está prometido!

¿Quién no ha escuchado hablar de Pac-Man? Este videojuego se encuentra en una categoría superior, a la que únicamente acceden los títulos que definieron un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Desde su aparición en 1982, Pac-Man ha sido uno de los videojuegos más buscados por los usuarios, quienes tienen la misión de mover una figura para recolectar la mayor cantidad de puntos.

El videojuego Tetris

Los videojuegos no solo sirven la función de entretenimiento; en el caso de Tetris, también han mostrado ser útiles para fomentar la creatividad y la coordinación de los usuarios. Desde 1984, este título se basa en la formación de diferentes figuras en un límite de tiempo que cada vez se va reduciendo más; los usuarios deben identificar las diferentes formas para combinarlas a la perfección con las que aparecen en su pantalla ¡todo un reto!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Para algunos, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, es el mejor videojuego de la historia, recibiendo un 99% de críticas positivas en el sitio especializado Metacritic, gracias a la calidad de sus gráficos y a su diseño innovador. Los personajes principales de este videojuego son Twinrova y Shadow Gannon, quienes son testigos de un viaje épico que hizo Young Link hasta el reino de Hyrule ¡el favorito de muchos!