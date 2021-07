Se revela “la verdadera cara” de la esposa de Chyno

¿Le hace mala cara al cantante?

Seguidores no perdonan a Natasha Araos

¿Le hace mala cara? Se filtra video en donde se revelaría la ‘verdadera cara’ que la esposa de Chyno Miranda, Natasha Araos, tiene hacia el cantante, en donde la venezolana aparecía haciéndole una “mala cara”. Seguidores del periodista Javier Ceriani, argumentan que ella “ya no lo soporta”.

Vaya que las cosas no han ido muy bien para la pareja de Chyno Miranda y Natasha Araos, ya que después de que se rumoraba que la joven había corrido de la casa al cantante en plena etapa de recuperación, la gente no perdona a la aún esposa del venezolano, y ante cualquier acto que ella realice parece estar vigilado bajo lupa

Se filtra video de la verdadera cara de la esposa de Chyno Miranda

Un claro ejemplo fue cuando este 29 de julio, la pagina de Instagram del conductor argentino Javier Ceriani, Chisme no like, revelara un video en donde Natasha Araos aparecía dándole “una mala cara” al cantante, tras esto, muchos usuarios y seguidores del periodista argumentaron que ella ya no soportaba a Chyno.

En el video, Javier Ceriani argumentaba que este video lo había subido Natasha Araos, pero que después lo eliminó: ” ¡Post inédito de #ChynoMiranda que #Natasha borró! ¿Por que lo hizo? Solo véanle la cara que le hizo a su aún esposo”, este video generó un sin fin de criticas y comentarios al respecto para la venezolana.