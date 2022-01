Sale ‘la verdad’ sobre la agresión a golpes contra Alfredo Adame

El actor mexicano y su pelea protagonizaron el video viral de las redes sociales

Cuando dijo que lo agredieron sin razón, ahora un video lo deja en evidencia como ‘mentiroso’ Al video de Alfredo Adame y su pelea en plena avenida de la Ciudad de México se le conoce la versión del actor quien aseguró que el hombre y mujer que lo agredieron a golpes supuestamente se había dado por no cederles el paso en un crucero, sin embargo, ahora se filtra la grabación de la mujer que estuvo involucrada. Y es que a horas del polémico video que circuló en redes sociales, el programa ‘De Primera Mano‘ de Imagen Televisión, dio a conocer otra grabación a manos de la mujer involucrada en el pleito donde se deja en claro que lo molieron a golpes y le quitaron su celular a Alfredo Adame por no querer responder a un choque del cual había sido responsable. ¿Responsable de un choque? La verdad tras la pelea de Alfredo Adame Además de que supuestamente fue responsable del choque con el hombre y la mujer que lo agreden a golpes, presuntamente Alfredo Adame habría estado armado, según se puede apreciar en el nuevo video de la pelea que protagonizó el actor en plena vía de la Ciudad de México. La mujer que grabó al actor, finalmente filtró el video de lo que sucedió desde su punto de vista directamente filmando a Alfredo Adame en medio de la gresca y lo que el hombre y la fémina le decían al histrión, razón por la que se hicieron de golpes, aparentemente todo derivado de que el galán de telenovelas no quiso hacerse responsable por el golpe de su coche al de ellos.

La pelea de Alfredo Adame se hizo rápidamente viral “Dame mi celular cab…”, fue lo que exige Alfredo Adame con la camisa abierta sin botones de los jaloneos que le hizo la mujer, mientras el hombre le dice “Págame los daños, háblale a la policía”, enfrentándolo enojado porque aparentemente el actor fue responsable del percance automovilístico. “Págame la tapa”, se escucha exigirle al hombre a Alfredo Adame en plena pelea, mientras él asegura “No te voy a pagar nada güey, dame mi celular cab…”, al momento en que la mujer que previamente lo agredió graba la escena con su celular y la gente que los rodea les suplica que se calmen y terminen la discusión.

El otro video de la pelea de Alfredo Adame deja ‘más claras las cosas’ La supuesta pistola o armamento que se menciona en el video según los agresores al actor, no se ve en ningún momento del video, sin embargo la gente apoyó al actor en plena vía pidiendo a la pareja que se fueran y la mujer respondió: “¿por qué si nos pegó nos vamos a ir?”, menciona enojada. “Si trae pistola es su bronca señora”, responde la mujer que golpeó al actor mientras él trata de explicarles a los curiosos lo que le hicieron: “La señora que golpeó, me agarró, te voy a partir la ma… cab… alguien llámele a la policía por favor”, se escucha decir a Alfredo Adame.

La gente se burló sin piedad del actor por su pelea En el video de Imagen Televisión, en el programa ‘De Primera Mano’, la gente externó sus comentarios respecto al polémico video y opinaron: “Pobres hijos, qué vergüenza de padre”, “Por favor no sean tan malos con el señor Adame. Es tan humilde que no quiso usar sus técnicas de karate y judo, es tan disciplinado que solo le tiró dos golpes fallidos al espejo del carro de la pareja”, “Adame es violento, abusivo y prepotente. Adame se baja de su auto y golpea el carro blanco e insulta”. Más personas estuvieron de acuerdo con el actor: “Si Adame al caer al suelo le pega la cabeza a ese poste hasta lo hubieran pasado al otro mundo, el solo se defendió”, “Adame no me cae pero él pidió el celular bien y no se lo querían dar”, “No se vale esto que le hicieron de verdad el señor Adame ya no es un joven y merece respeto”.

Alfredo Adame amenazó con denunciar a sus agresores Mientras este video era presentador en dicho programa, en ‘Venga la Alegría’, el actor explicó lo que sucedió y a su versión de los hechos lo agredieron los sujetos sin razón aparente más que un simple pleito por ceder el paso del vehículo, pero ahí confirmó que los va a demandar. “Yo nunca le he pegado a una mujer y nunca le pegaré”, fueron las palabras de Alfredo Adame ante las escenas en que aseguró defenderse de los puños que le lanzaba la chica del video, pero manifestó no arrepentirse de su reacción: “No me arrepiento y ¿sabes qué es esto y para qué pinta, y por qué voy a levantar la denuncia penal? Hay un asunto aquí en México que son los monta choques, son gente que llega te da un choque, y luego se bajan tres, una mujer, que te agreden, te extorsionan…”, explicó el actor. AQUÍ PUEDES VER EL OTRO VIDEO DE LA PELEA DE ALFREDO ADAME.

¿Todo fue producto de monta choques? Y es que la nueva modalidad que explicó Alfredo Adame, que acontece en la ciudad de México, denominada ‘monta choques’, cosiste en que personas que pretenden extorsionar a conductores, arman una escena de percance automovilístico para luego hacerse las víctimas y amedrentar a la gente que cae en dicha extorsión. “Estos vieron la oportunidad con una figura pública, famosa y entonces dijeron ‘aquí es donde’, ¿Por qué me robó la cadena la mujer, por qué se robó mi celular? y la mujer todavía me dice a mí ‘tú me pegaste’, está perfectamente claro que nunca la golpee”, aseguró Alfredo Adame.

“Yo lo único que hice fue defenderme”, justificó Alfredo Adame sobre su pelea El actor Alfredo Adame dijo que lo único que hizo fue defenderse de la agresión y que no tuvo necesidad de acudir al doctor sobre los golpes que le propinaron, sin embargo, sí trae chichón en la cabeza, y moretones en el cuerpo y brazos, sin embargo, muy seguro de sí mismo precisó “A mi nunca me tocaron”, cuando fue evidente que hasta el piso fue a dar. “Sus 1000 minutos de fama se ve que le gusta el pleito y vivir de eso”, “Viejo ridículo, él ha de haber hecho ese show porque ya está en decadencia, pura actuación, que le crea su mother”, “Pues si el fue el que agredió primero”, “Por fin alguien se le puso a ese señor que se cree intocable”, opinaron las personas sobre las palabras de Alfredo Adame y su pelea en Venga la Alegría. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA DEL ACTOR EN VENGA LA ALEGRÍA