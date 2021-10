De acuerdo con The Sun, el joven había sido advertido de no estar lejos de la orilla de la playa por los socorristas que se encontraban en el sitio e inclusive, después de alejarse el equipo de socorristas volvió a decirle al joven que volviera al punto seguro, según los informes que se publicaron en aquel año.

"Perdió mucha sangre, que fue repuesta, pero tuvo un shock hipovolémico y no resistió", señaló el médico de José y The Sun rescató. El shock hipovolémico, se debió a la pérdida de sangre que pasó en los momentos antes de que recibiera la ayuda necesaria y ni con la intervención quirúrgica pudo salvarse.

Desgraciadamente, el joven tenía heridas muy graves y su recuperación no iba a ser posible. El joven, falleció en el hospital donde fue internado de urgencia y se mencionó que su muerte fue parte de un shock hipovolémico; en la investigación que se realizó, señalaron que no tenían la esperanza de que sobreviviera.

Fue en secreto

The Sun, mencionó que un medio local fue el que pudo entrevistar a la madre del joven herido, quien mencionó que el joven fue en secreto a la playa con sus amigos, puesto que sabía lo peligroso que eran las aguas de ese sitio. Por lo que, cuando su hijo mayor le informó lo que pasó con José, ella se volvió ‘loca’.

“Iría en secreto porque sabía que yo pensaba que era peligroso. No me preocupé porque pensé que estaba en algún lugar de la casa.”, mencionó la madre de José, Elisangela dos Anjos, al medio local. “Cuando me enteré me volví loca, todos los vecinos me escucharon gritar”, señaló la mujer.