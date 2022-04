¿LE TENÍAN ENVIDIA? Filtran inesperado video de Debanhi en su fiesta de quinceañera y ¿confirman sospechas sobre las amigas? (VIDEO)

Y es que lamentablemente, a una semana de haber sido encontrada sin vida dentro de una cisterna del Motel Nueva Castilla, ahora se sabe que la chica cayó viva dentro y hasta pudo pararse, pero no se ahogó porque su cuerpo no tenía agua en los pulmones, lo que aviva más el misterio de Debanhi Escobar y su última trágica noche de vida.

Posteriormente, el señor Mario Escobar, cuya polémica ha rodeado estos días, pues aparentemente no es su padre biológico, y presuntamente la habría adoptado antes de cumplir dos años de edad, le da un abrazo y la acompaña a la pista de baile para proceder al tan clásico y esperado vals de la Quinceañera.

¡Vuela alto Debanhi!

¡Vuela alto Debanhi! Es lo que se lee cuando finaliza en el video de la quinceañera de la chica que sin duda conmovió a propios y extraños por lo que los comentarios para ella no se hicieron esperar, entre ellos, varios que aseguraban que le tenían envidia porque era toda una princesa:

“Padre no es él que engendra si no el que cuida y protege y el señor Mario lo hizo con ella”, “Me quitó el sombrero, Sr Mario pocos hombres hacen el papel tan bien como usted… Honor a quien honor merece Padre de Debanhi”, “Esa quizás fue la envidia de las amigas”, “Él es la clase de papá que todos quisiéramos tener”, “Debanhi no pudo tener mejores padres, vuela alto pequeña”, se puede leer.