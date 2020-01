Página

1 de 4

Resurgió un atrevido video de Priscila Ángel bailando muy sexy

La esposa del Temerario hizo gala de sus encantos con un vestidito de infarto

El clip no tardó en generar reacciones en los seguidores de la cantante

Resurgió un candente video de Priscila Ángel, la esposa del Temerario, donde bailó con otro hombre de la forma más sexy posible.

Aunque Priscila Ángel en la actualidad se encuentra un tanto alejada de la farándula y los reflectores, enfocándose en su proyecto como cantante de música religiosa y sobre todo, a su familia, es imposible olvidar aquellos momentos en los que cantaba en ‘Priscila y sus balas de plata’, así como de su espectacular participación en ‘Mira Quién Baila‘.

Y para meterle candela a su cuenta de Instagram, la esposa del Temerario publicó un video de hace algunos años, durante su participación en la competencia, donde mostró su calidad para bailar y su lado más sexy.

En el clip se puede ver a Priscila Ángel con tacones y un vestido muy pegadito y ceñido en color café, que dejó al descubierto sus piernas y parte de su pecho, mientras un elegante peinado resaltó las facciones de su rostro.

Asimismo, la exconcursante deleitó a más de uno al bailar ‘El Fantasma de la Ópera’ con excelsos pasos de baile y con una sensualidad que muchos habíamos olvidado.

En un segmento de la coreografía el bailarín que acompañó a la esposa del Temerario la sostuvo de sus muslos para hacer un elegante movimiento y posteriormente la cargó de su trasero para continuar con el baile.

A lo largo de la coreografía se pudo ver que Priscila Ángel sabe a la perfección cómo mover su cuerpo, pero también quedó claro que tiene un cuerpazo de envidia.

“Ufff quien diría que ya pasaron tantos años”, escribió la cantante para acompañar el video.

Y sus fans rápidamente acudieron a los mensajes.

Vea el video aquí.

“Estás guapísima”, dijo una internauta.

Otro destacó que el tiempo no hace estragos en su físico: “Sigues igual de hermosa. Como siempre, linda Priscila”.

“Espectacular”, escribió otro al ver la bella coreografía.

“Siempre bella. Saludos”, añadió otro.

Y otra quedó impactada con los movimientos de la esposa del Temerario: “No inventes, Priscila. Soy tu fan número 1. No lo había visto. Estás increíble”.

Asimismo, uno más recordó el derroche de talento de Priscila Ángel: “En cada presentación te aventaste, Priscila”.

Y aunque no fue la triunfadora del certamen, otros recordaron: “Mi favorita, por cierto. Qué bonitos bailes. Para mí, tú fuiste la que ganó. No me perdía el programa por ti”, “Fue cuando te robaron el primer lugar, pero eras la mejor”, “Fuiste la mejor. Mi esposo se enojó porque no ganaste”.

¿Qué opinas del excelso baile de Priscila Ángel, la esposa del Temerario?

Hace unos días, la cantante desató las sospechas en las redes sociales luego que publicara una fotografía en la que se ve que extraña algo muy importante en su pasado.

Tanto es el impacto que ha causado la postal de la cantante, que en sus redes sociales le han comentado que se ve muy bien y la ligaron a sus actividades del pasado.