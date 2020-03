Un conductor, con actitud sospechosa, trata de huir a toda velocidad, para no ser capturado por la policía.

Otra patrulla policial se incorpora a la persecución logrando neutralizarlo de manera sorprendente.

El sujeto logra escapar por unos matorrales, pero fue detenido sin contemplación.

Video policial en Ohio captó una sorprendente maniobra de las patrullas de caminos para neutralizar a un conductor indignado que se quiso pasar de listo y escapar de las autoridades policiales.

Este procedimiento se registró, según el video policial, en horas de la noche en una de las importantes autopistas de Ohio, ubicado en la región Medio Oeste de los Estados Unidos, donde un hombre delgado y sin camisa fue captado manejando a alta velocidad.

Cumpliendo con las leyes de tránsito terrestre, el patrullero de camino de la policía de Ohio, le da la señal al conductor para detenerse a un costado de la carretera con el fin de ser intervenido.

Pero éste hizo caso omiso a la advertencia policial, huyendo a toda velocidad, generándose una larga e intensa persecución como si fuese en el cine, tal y como se muestra en el video policial.

El conductor indignado seguía escapando de la policía esquivando carros que se imponían en su paso, irrespetando las señales de tránsito y despistando a la patrulla conduciendo por zonas residenciales de manera descontrolada.

Foto/MH

El agente policial no tuvo más remedio que solicitar refuerzo de sus compañeros para tratar de paralizar al conductor, quien, por su actitud sospechosa, suponía que andaba en malos pasos.

Luego de unos minutos, otra patrulla de camino se aproxima hasta una parte del trayecto de la persecución con el fin de inmovilizar el auto rojo y capturar al sujeto.

El video policial muestra la manera audaz de cómo se logró neutralizar al conductor sin usar las armas, sólo unas cuántas maniobras que acabaron con la persecución.

El sujeto al ver que el carro que conducía había quedado atrapado, éste decide escapar por los matorrales, pero fue detenido.

Así fue como terminó esta escena, parecida a una película producida por Hollywood.

