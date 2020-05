Las autoridades revelaron un video de seguridad que muestra el primer intento de Patricia Ripley de ahogar a su hijo Alejandro, un niños hispano autista.

En las imágenes se puede ver a Patricia de 45 años de edad caminando con su hijo de 9 años en la orilla de un canal en el oeste de Kendall, la mujer acaricia el pelo del niño, mira a su alrededor y tras un movimiento rápido lo empuja al agua.

De acuerdo con Local 10 News, un testigo que no quiso ser identificado dijo que Ripley regresó con dos personas, vio como sacaban a Alejandro del agua, lo secaban y posteriormente se iban.

La policía de Florida indicó que este fue el primer intento de Ripley de asesinar a su hijo que además no podía hablar.

Aproximadamente una hora después, las autoridades dijeron que la mujer llevó al niño a otro lago en el Miccosukee Golf and Country Club.

Su cuerpo sin vida fue encontrado al día siguiente.

Los investigadores dijeron que Ripley inicialmente les contó una emboscada falsa y una historia de secuestro para explicar lo que sucedió.

A Miami woman who had claimed her son was abducted has been charged with killing him. A prosecutor says Patricia Ripley drowned 9-year-old Alejandro in a canal an hour after nearby residents rescued him from her first attempt at another canal. https://t.co/gcgJi9FdKe

