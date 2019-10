Video muestra polizón muerto colgando de un avión (2 FOTOS Y VIDEO)

Página

Tragedia en un aeropuerto de África: encuentran el cuerpo de un polizón muerto colgado de un avión de la aerolínea Royal Air Maroc

¿Qué se sabe de este hombre y las condiciones en las que fue descubierto su cuerpo?

Conoce más acerca los polizones y algunos casos similares que han dado la vuelta al mundo.

Fuentes cercanas al aeropuerto de Conakry, en Guinea, África, reportaron el hallazgo de un cuerpo en el tren de aterrizaje de un avión del aerolínea Royal Air Maroc, que cubría el vuelo AT625 con destino a Casablanca. El video muestra polizón muerto.

Según reportan, se trata del cuerpo de un polizón que se aferró al tren de aterrizaje del avión cuando éste se encontraba en fase de despegue, pereciendo en el intento por llegar a lo que parecía ser su destino final: Francia.

De acuerdo con reportes de The Daily Mail, se reveló un video con las dramáticas escenas posteriores al hallazgo del cuerpo, mismo que se encontraba colgando del avión.

Fue en la pista del aeropuerto de Casablanca, Mohammed V, en Marruecos, que se realizó el macabro descubrimiento, aunque hasta el momento no se ha logrado identificar al hombre que intentó realizar una de las hazañas más peligrosas en cuanto a inmigración se refiere.

Las autoridades aseguran que aunque el cuerpo del hombre fue descubierto en Marruecos, lo más probable es que éste halla muerto durante el despegue del avión en Conkary.

Por su parte, los pasajeros que llegaron en el mismo vuelo se mostraron afectados por el suceso.

Una de las más afectadas fue Camille Sarazin, una ciudadana parisina que se encontraba de visita en Conkary y que había tomado el vuelo AT625 cuando fue dada a conocer la noticia del hallazgo del polizón.

En una entrevista a The Daily Mail, Sarazin dijo que “Me sorprendió enterarme de lo ocurrido durante el vuelo. Yo no sabía que las personas intentaban huir de su país de esta manera. Es muy peligroso. Me siento muy triste por él y pr su familia”.

Debido a que era un vuelo de conexión hacia Paris, el equipaje de muchos de los pasajeros no llegó a su destino.