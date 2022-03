Surge nuevo video tras la cachetada de Will Smith.

Muestran la reacción de Jada Pinkett Smith.

Internautas critican fuertemente a la esposa del actor. Video muestra reacción Jada. El gran conflicto que tuvo lugar este domingo entre Will Smith y el comediante Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar ha dado mucho de que hablar, desde que ocurrió el incidente miles de especulaciones han surgido, así como las declaraciones por parte de Chris al revelar que medidas tomará ante el golpe que recibió. La gran bofetada que Will Smith le plantó al comediante está en boca de todos, inclusive los internautas se dieron a la tarea de realizar algunos memes sobre lo ocurrido, recientemente comenzó a circular un video en redes sociales en donde muestran desde otro ángulo lo que sucedió en la premiación de los Oscar tras el altercado de ambos actores. Aparece nuevo video donde se muestra la reacción de Jada Pinkett Smith tras la cachetada del actor A través del portal del diario The New York Post, se ha informado sobre el video que comenzó a circular en redes sociales, en el que se puede observar desde otro ángulo cual fue la reacción que la esposa de Will Smith tuvo ante la tremenda bofetada que el actor le plantó a Chris Rock durante la entrega de los Oscar. De acuerdo con el medio citado, se le puede observar a Jada Pinkett riéndose después de que su esposo, Will Smith, abofeteó al comediante Chris Rock en los Premios de la Academia que tuvo lugar el pasado domingo 27 de marzo. Las imágenes fueron tomadas por un miembro de la audiencia.

El video fue tomado por un miembro de la audiencia Quien tomó la grabación se encontraba a dos filas del escenario, luego de haber sido publicado, se volvió completamente viral en las redes sociales, de acuerdo con el portal citado, la grabación fue compartida este miércoles por la noche. Actualmente cuenta con más de 350 mil reproducciones. En el video se aprecia el momento en que Will Smith regresa a su asiento junto a su esposa, después de haber agredido físicamente a Chris Rock. "¡Vaya, Will Smith me acaba de dar una paliza", expresó el comediante estadounidense luego de recibir tremendo cachetadon.

Jada Pinkett Smith se burló luego de que su esposo le diera una bofetada al comediante Chris Rock En la grabación que circula en redes sociales se puede apreciar perfectamente a Jada Pinkett Smith inclinando su cabeza hacía adelante soltando una ligera risa. El video circula en la cuenta de Académicos dentro de la plataforma de Instagram, “#jadapinkettsmith riéndose de que #chrisrock sea golpeada por su esposo”, se puede leer en la descripción. La grabación cuenta con más de 400 mil reproducciones y supera los dos mil comentarios, en los que varios internautas criticaron fuertemente la postura que la esposa de Will Smith tomó ante el altercado que se suscitó entre ambos actores durante la gala de los Premios Oscar 2022.

Internautas reaccionaron ante la actitud de la esposa de Will Smith Varios internautas no dudaron en acudir a la caja de los comentarios para opinar sobre la actitud que Jada Pinkett Smith tomó al momento en que su esposo subió al escenario y abofeteó a Chris Rock luego de que el comediante realizara una broma pesada hacía su amada. "Ella está arruinando la vida de Will Smith", "Este comportamiento está fuera de lugar", "Con voluntad pero no soporto cursi Jada", "Ella metió a Will en problemas", "Debería haber mantenido la misma energía durante la broma", "Ella ni siquiera estaba estaba molesta", "Todavía estoy esperando a ver qué hizo Will justo después de que dejó de reír", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Circula el video viral de la postura que Jada Smith tomó A través de la cuenta oficial de ‘Venga La Alegría’, también compartieron el viral video mediante la plataforma de Instagram, en donde Anette Cuburu tomó la palabra, “Dicen que ella no lo mandó a darle el cachetadon, que ella se había quedado muy seria. Ya vimos que no, se reía”, señaló la conductora del matutino. De manera inmediata el conductor argentino Pato Borgetti intervino en las declaraciones de Anette señalando que muchas personas se rieron en ese momento, luego compartió que una fuente verificada, “Me enteré de algo de buena fuente… Vimos como Denzel Washington lo intentó calmar y aparentemente le dijo ‘Lo que hiciste de que un afroamericano golpee a otro, tienes que arreglar eso ahora'”, comentó el presentador.

Usuarios internautas aseguran que todo fue actuado Los internautas también acudieron al post realizado por 'Venga La Alegría' a través de Instagram, el cual cuenta con más de ocho mil reproducciones, donde los usuarios expresaron que están seguros que todo fue planeado y parte del programa para obtener mucha más fama y alto rating. "Ya todos sabemos que esto fue actuado para darse más fama", "Cuando no hay modales", "Nel! Es ya es LEYENDA!", son los comentarios que presenta el post del programa matutino ante el conflicto que tuvo lugar el pasado domingo 27 de marzo durante la gala más importante para las estrellas.

Se filtran imágenes de la reacción de Chris Rock La reacción de Chris Rock también comenzó a circular mediante las redes sociales, pues en un video publicado en la plataforma de Tik Tok dentro de la cuenta de @sincerelyordinary, se puede ver con claridad el acercamiento que se le hizo al rostro del comediante, en donde se le puede ver molesto y avergonzado mientras se prepara para entregar uno de los premios en la gala de los Oscar. En su mirada se puede ver el reflejo de una tristeza, impotencia y se le nota muy desconcertado mientras sostiene la estatuilla de los Oscar, tratando de procesar el incidente. Si bien o mal tanto Will Smith como su esposa han sido duramente atacados a través de las redes tras el acto violento que se pudo ver en la televisión.

El conflicto entre Will Smith y el comediante se suscitó después de una pesada broma a Jada Smith maldijo a Rock, quien estaba presentando el premio al mejor documental, tras regresar a su asiento. "Saca el nombre de mi esposa de tu (grosería) boca", le dijo. "Jada te amo, no puedo esperar para la parte dos de G.I. JANE", refiriéndose a la película noventera en la que raparon a Demie Moore para el papel. Tras el conflicto que tuvo lugar en la presentación de los premios Oscar, Chris Rock ha decidido no presentar cargos contra Will Smith tras el golpe que le dio en el escenario de los premios Oscar, según el Departamento de Policía de Los Ángeles, según lo difundido por la Agencia Reforma.