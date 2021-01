Resurge un video de Miguel Ángel Rodríguez ‘El Judicial’ llorando por una dura confesión sobre su padre muerto

El actor confiesa que hubo un momento de su vida en el que pensaba que era feliz porque lo tenía todo: la fama, el dinero y lo que estaba de moda; pero eso lo alejó de su familia

Las cosas cambiaron para él cuando su padre murió y eso le invitó a buscar el camino hacia Dios

Recientemente, el actor mexicano informó a través de sus redes sociales que estaba delicado de salud. A raíz de esto han resurgido diversos videos del protagonista de ‘El Judicial’, entre ellos una entrevista en la que rompió en llanto al recordar a su padre.

En medio de la conversación, Miguel Ángel Rodríguez confiesa que hubo un momento de su vida en el que pensaba que era feliz porque lo tenía todo: la fama, el dinero y lo que estaba de moda; pero eso lo alejó de su familia y hasta hoy es un peso con el que carga.

“Yo estaba en ese momento feliz, pero cuando me quedaba solo había una tremenda y triste soledad, porque en esa soledad, en esa depresión, nunca estuvieron mis amigos, nunca estuvo la gente que me decía que me quería, que me amaba”, dijo. “No, ahí no hay felicidad”.

Las cosas cambiaron para el actor cuando su padre murió y eso le invitó a buscar el camino hacia Dios.

“Al perder a mi padre, mi campeón, mi maestro, el que me enseñó tantas cosas… él siguió viviendo hasta los 100 años viendo a su hijo como triunfaba por los periódicos y él seguía queriendo saber más de su hijo y por estar así, en este mundo, mi padre falleció y yo no pude volver a verlo”, confesó con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

“Eso sí me lo he reprochado, porque por eso (por la fama) me ausenté, no hallaba cómo pagar ese pecado de haberme separado de mi familia, de no ver a mi padre cuando falleció”, dijo notablemente conmocionado.

Y agregó que el mundo del espectáculo se vuelve tan irreal que te distancia de lo realmente lo es: “Pasan muchas cosas que por estar en la fama, muchos perdemos el piso, no nos queremos dar cuenta de la realidad, vivimos en un mundo de fantasía, en un mundo que no es real”.