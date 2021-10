Circula video de Lyn May ‘coqueteándole’ al actor Julián Gil

Seguidores afirman que Lyn May le quiere dar una "revolcada" al actor Le 'coquetea' sin pudor. Circula video en donde la ex vedette Lyn May aparece "tirándole la onda" al actor argentino Julián Gil a través de redes sociales. Seguidores del programa Chisme En Vivo afirman que la acapulqueña ya quería tener al ex de Marjorie de Sousa en su cama. Fue hace unas semanas atrás cuando se dio a conocer que la actriz Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, estaba presuntamente embarazada de su actual novio, el cantante Markos D1, quien dicho sea de paso es 30 años menor que ella. ¿Perdió el bebé? Circula video de Lyn May 'coqueteándole' al actor Julián Gil Tras esto, fue la misma Lyn May quien aseguro mediante una entrevista que probablemente "ya no se encontraba embarazada" ya que en su llegada de Mexicali a la Ciudad de México sufrido un fuerte susto en el vuelo, lo cual pudo provocar que "perdiera al bebé". "Yo creo que ya el embarazo se acabó, porque con ese susto y ese zangoloteo del avión, de verdad volvimos a nacer. Se espantaron yo creo, pero ya se acabó el embarazo", informó para las cámaras del programa de Univisión "El Gordo y La Flaca".

“Lo voy a probar”; Circula video de Lyn May ‘coqueteándole’ al actor Julián Gil Posteriormente a estas declaraciones, la vedette habló para los reporteros, quienes la esperaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, que pronto “iba a probar” al ex de la actriz venezolana Marjorie de Sousa, Julián Gil, debido a que ambos iban a participar en una nueve producción: “Ya me voy a sentar un poquito, porque empiezo una película con Julián Gil en Miami. Es una película internacional y lo voy a probar a Julián Gil, tiene unas nalg… ¿No se las han visto?” informó en ese momento para los reporteros de diversos programas de espectáculos.

Lo trata de conquistar; Circula video de Lyn May ‘coqueteándole’ al actor Julián Gil Y tal parece que estas declaraciones fueron completamente ciertas, ya que a varios días de este encuentro con los reporteros, comenzó a circular un video en donde aparecía Lyn May tratando de “conquistar” el corazón de Julián Gil, mandándole una que ora indirecta y coqueteo de paso. En el video, el cual fue compartido a través de la cuenta de Instagram de Chisme En Vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se ve un poco del coqueteo que la acapulqueña le estaba lanzando al argentino, quien con una sonrisa trataba de seguirle “el juego” a la vedette.

“Es un placer tenerte aquí”; Circula video de Lyn May ‘coqueteándole’ al actor Julián Gil El clip, el cual fue compartido el pasado 10 de octubre, se ve a Julián Gil grabando su encuentro con la vedette Lyn May, mientras que a su lado también se encontraban varios compañeros de trabajo, los cuales presuntamente estarán en la producción “Cerdo”, película que la mexicana mencionó en su entrevista. Al inicio se ve como Julián Gil pedía unos aplausos para Lyn, mientras que afirmaba que era todo un honor para él trabajar con alguien como ella: “Es un amor tenerte aquí y todo un placer”, comentó el argentino después de pedir aplausos para la actriz de cine de 68 años de edad.

“Le pide su número telefónico”; Circula video de Lyn May ‘coqueteándole’ al actor Julián Gil Sin embargo, lo que no se esperaba Julián Gil era que la vedette comenzara a coquetearle sin miedo alguno, pidiéndole lo que parecía ser el video que estaba grabando el argentino con su celular: “Pasame… celular” le dice, a lo que el actor le responde ‘coquetamente’: “Sí mamita, ahorita te lo paso”. Claramente esta interacción no pasó desapercibida para los seguidores de Chisme En Vivo, programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, ya que algunos de los usuarios afirmaron que Lyn May quería tener al ex de Marjorie de Sousa en su cama y por eso le estaba comenzando a ‘coquetear’.

“Cuidado que ella quiere….” Una seguidora comentó lo siguiente en el video, afirmando que Lyn May ya no podía siquiera reírse de tanto botox: “¡Pobrecita! Ya de tanto Botox ya no puede ni reírse JAJA. Que se cuide porque la doña sí le da una buena revolcada”. Tras esto, más comentarios comenzaban a llegar al clip, afirmando el pasado comentario: “Claramente se ve ahí como lo hostiga”, “Cuidado que ella quiere…”. Por otro lado, algunos señalaron que el argentino era “muy mal actor”, sacando a relucir su problema con Marjorie de Sousa: ” Que feo habla Julián, no tiene gracia para nada, ni actor, ni de comentarista, no sabe de futbol, de nada tiene talento, solo está en la tv por su amante hombre en Univisión”, “Ahora muéstrales los chats donde supuestamente le pides a Marjorie que te dejé ver a tu hijo. Muéstrale los mensajes que le muestras a todos JAJA”, fueron otros de los comentarios que recibió el video de Lyn May coqueteándole al actor Julián Gil. VIDEO AQUÍ

Julián Gil sorprende a sus fans vestido de mujer Vaya sorpresa se llevaron los seguidores del actor argentino Julián Gil, quien recientemente subió una serie de imágenes a su cuenta oficial de Instagram vestido de mujer, por lo que muchos se preguntan si saldrá del clóset a pesar de tener una relación con la conductora Valeria Marín. El nombre del también empresario, de 51 años de edad, ha sido muy mencionado en los últimos meses luego del pleito legal que tuvo por varios años con su ex pareja, la actriz venezolana Marjorie de Sousa, por la custodia de su hijo Matías, el cual finalmente perdió.

“¿A quién me parezco?” Con más de 50 mil likes a la fecha, entre ellos de varios famosos, esta publicación dice lo siguiente: “Llegó el día…

Mañana arrancamos gira en USA de un proyecto que me trae muchas satisfacciónes y el cual es un gran reto para cualquier actor. #divorciemonosmiamor”. Además de compartir algunas ciudades en las que se presentará con esta puesta en escena, como McAllen, San Antonio y Houston, Texas, y donde saldrá vestido de mujer, Julián Gil, recordado por su participación en la telenovela Por amar sin ley, les preguntó a sus fans a quien se parece, respuestas que no tardaron en llegar.

“Qué bella mi amiga” A pesar de las felicitaciones que le hicieron llegar al actor argentino por esta transformación, hubo quienes fueron más allá y le dijeron de todo: “Qué bella mi amiga”, “Qué guapisima”, “Te ves fabulosa, divina”, “Pero qué bodega de habichuelas te cargas, bebé”. De acuerdo con información de Infobae, el pasado 10 de septiembre el también conductor celebró en grande el matrimonio de su hija Nicolle Gil e Iñigo Ariño, pero algo digno de resaltar es que su hijo decidió probarse el vestido de novia de su hermana. ¿Viene de familia que les guste vestirse de mujer? Archivado como: Julián Gil sorprende a sus fans vestido de mujer.