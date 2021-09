Juan Rivera muestra video inédito de Jenni Rivera

Estaba cargando a su hijo Guadalupe Rey Rivera

Seguidores extrañan a la gran Diva de la Banda Video inédito. El empresario y músico Juan Rivera, sorprende en redes sociales al publicar un video nunca antes visto de su hermana, la fallecida cantante de música regional, Jenni Rivera, mientras que sostenía a su pequeño hijo Guadalupe Rey Rivera, en donde dicho sea de paso también contó una que otra anécdota de la gran Diva de la Banda. Relacionado Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera muestra desgarrdor video de su papá en la carroza fúnebre (VIDEO) Roberto Romano, se harta de que Alicia Machado lo meta en ‘problemas de mujeres’ ¿culpa a Kimberly Flores? (VIDEO) Melanie Valenzuela no fue la única víctima del aparatoso choque en Texas: muere uno de los heridos Jenni Rivera siempre se caracterizó por ser una persona muy apegada a su familia, principalmente a sus hermanos, a quienes ayudaba y apoyaba en todo lo que ellos llegaran a necesitar, provocando que su repentina muerte impactara no solo al público en general, sino también en su familia, quienes jamás se esperaban que esto le iba a pasar a su querida hermana. Muestra video nunca antes visto de Jenni Rivera cargando a su sobrino Sin embargo, durante sus momentos de vida, y a pesar de los múltiples problemas que Jenni Rivera tuvo, pudo disfrutar de su familia y de los sobrinos de sus hermanos, mostrándose siempre como una tía orgullosa de ellos. Ante esto, su hermano, el empresario y músico estadounidense, Juan Rivera mostró un video nunca antes visto de su hermana mientras que pasaba un tierno momento junto a uno de sus más pequeños sobrinos. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde Juan Rivera, hermano de Jenni publicó un video nunca antes visto de la cantante en blanco y negro, mientras aparecía cargando a su sobrino Guadalupe Rey Rivera, quien apenas tenía poco tiempo de haber nacido, convirtiéndose en la adoración de la madre de Chiquis.

“Gracias por quererme”; Muestra video nunca antes visto de Jenni Rivera cargando a su sobrino En el breve clip se ve como Jenni Rivera le pedía a su sobrino, Guadalupe Rey Rivera saludar a la cámara: “Gracias por quererme, que Dios los bendiga, muchas gracias, diles bye Rey, diles bye, byeee”, comentó la cantante mientras cargaba tiernamente a su sobrino, hijo del empresario Juan Rivera. Al pie de este video nunca antes visto, Juan Rivera dijo la razón del porque había colgado este clip, todo esto debido a que su hijo Guadalupe estaba cumpliendo ya 14 años de vida: “Ayer fue cumpleaños de mi Lupito. Cumplió 14 años. Estoy tan orgulloso del niño que es y de su comportamiento”.

“Lo subí hace 5 años”; Muestra video nunca antes visto de Jenni Rivera cargando a su sobrino Posteriormente, Juan Rivera confesó que su pequeño hijo, Guadalupe Rey Rivera era un niño muy bien portado: “Es muy amoroso y respetuoso con la gente que lo rodea. Le pido a mi Dios que me lo cuide, que me lo guíe por los pasos correctos y que me dé a mi, la sabiduría para saber llevarlo y guiarlo en esta vida”. Tras esto, comentó que este video nunca antes visto de Jenni Rivera cargando a sus sobrono lo había encontrado navegando por todo su Instagram: “Anoche, después de la pequeña fiesta, navegué por todo mi Instagram y encontré este video que subí hace 5 años. Es el único video que @jennirivera grabó con mi Lupito”.

“Ella le puso ese nombre”; Muestra video nunca antes visto de Jenni Rivera cargando a su sobrino Y finalizó su mensaje comentando que había sido la misma Jenni Rivera quien el había puesto el nombre de Rey a su hijo más pequeño: “Nota curiosa: Ella le puso su segundo nombre: “Rey” GUADALUPE REY RIVERA”, finalizó su publicación, la cual ya contiene más de 21 mil de reproducciones. Entre los comentarios que más se destacaron de este video nunca antes visto de Jenni Rivera cargando a sus sobrino, se encontraron los de su hermana, Rosie Rivera, quien destacó que La Gran Diva siempre quiso mucho a los hijos de Juan Rivera: “Extraño mucho la manera en la que ella amaba a tus hijos”.

“Se le extraña”; Muestra video nunca antes visto de Jenni Rivera cargando a su sobrino Mientras que otros seguidores se mostraron melancólicos al ver a Jenni Rivera una vez más: “Que hermoso momento con su tía, gracias por compartir esto con nosotros, Juan”, “Oh, recuerdo este video, lo publicaron también en el MySpace de ella”, “Ay Jenni siempre tan hermosa, la extrañamos mucho”. Por otro lado, seguidores le desearon un feliz cumpleaños a su hijo Guadalupe: “Muchas bendiciones para él”, “Él siempre ha sido un niño muy bien portado, muchas felicidades”, “Feliz cumpleaños Lupito, esperemos que hayas tenido un muy bonito día”, “Él es de hecho un niño super lindo, feliz cumpleaños Lupito”. VIDEO AQUÍ

Captan a Pedro Rivera, papá de Jenni Rivera, mientras es ‘manoseado’ ¿Lo habrá visto la señora Rosa? Cuando nadie lo hubiera esperado, el cantante y productor musical Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera, es captado mientras es ‘manoseado’ por varias mujeres, lo cual le acarreó un gran número de críticas. Fue en la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se compartió un video de las redes sociales (TikTok) del papá de La Diva de la Banda donde no queda muy bien parado.

“Lo que hay qué hacer para poder comer”, le dicen a Pedro Rivera Se trata de un fragmento del video oficial del tema El Tra, donde Pedro Rivera colabora con OG El movimiento, Juanito El Millonzuki y DJ Mailo, y el cual se caracteriza por mezclar música regional mexicana con urbano, aunque parece que no fue del agrado de todos. Lo que muchos se preguntan es qué pensarán sus hijos y nietos de estas imágenes, incluso la señora Rosa , pues a pesar de estar divorciada del productor musical desde hace varios años, aún mantienen una relación de lo más cordial.

“Me sangran los oídos” “Dile que no, que no se desespere, llegó la experiencia de las mujeres, a dónde grito todas prefieren, la que me odia en el fondo me quiere, ella lo mueve y tra, tra, ella lo goza y tra, tra, tra, ella lo mueve y tra, tra, ella lo goza y tra, tra, tra”, canta Pedro Rivera en este video que está cerca de llegar a los 2 millones de vistas y que resurgió recientemente. A pesar de su ritmpo pegajoso, esta canción no convenció del todo a los internautas y destrozaron en críticas al padre de Jenni Rivera: “Me sangran los oídos”, “Se pasó don viejito verde con esto”, “Ridículo viejito”, “Viejo payaso”, “Tra tra le va a dar doña Rosa”, “Llegan los hombres viejos a una edad en donde ya de viejos se creen Don Juan el romántico”.

Piden que Lupillo demande a Pedro Rivera Aunque algunas personas tomaron con gracia esta ocurrencia, a otros no les pareció que Pedro Rivera fuera ‘manoseado’ por varias mujeres, incluso dijeron que su hijo, Lupillo Rivera, debería de demandarlo por ese mal ejemplo. “Se pasó de ridículo y payaso”, “Lo que hay qué hacer para poder comer”, “¿Quién le dijo que canta?”, “Pobre doña Rosa”, “La decadencia”, “Bien rabo verde, qué cosas hacen”, “Tenía qué ser Rivera”, “Está como mi ex don Pedro, solo por dinero se le encueran, así de gratis no”, se puede leer en más comentarios.