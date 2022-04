El cuerpo de la joven fue localizado a las 18:00 horas el jueves en una cisterna del Motel Nueva Castilla. Hasta ahora, éste es el único video que se ha difundido sobre el caso de Debanhi, aunque la Fiscalía asegura que cuenta con más de 50 grabaciones, pero que no puede publicar para no afectar el debido proceso de investigación.

En la imágenes se aprecia que Debanhi se asoma por la ventana pero, al no encontrar a alguien, se retira en dirección al Motel Nueva Castilla, que está a 110 metros de la empresa. A esa hora, el guardia no se encontraba en la caseta porque estaba supervisando la salida de un tractocamión, informó Alcosa en un comunicado.

El Gobernador Samuel García pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado abrir los videos en el caso de Debanhi Susana Escobar y así no solo transparentar lo que se tiene, sino evitar que vuelvan a suceder casos como éste, de acuerdo con Agencia Reforma.

“Imagínense yo como Gobernador del Estado no conozco”

“Imagínense yo como Gobernador del Estado no conozco la carpeta, no he visto un video y así deben estar muchos, entonces yo pido con mucho respeto a la Fiscalía que se haga una Fiscalía abierta, de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia”.

En un video, García dijo que hay consternación y muchas dudas en el caso. Indicó que ya habló con los papás de Debanhi y se reunirá con ellos en Palacio de Gobierno. Además, una empresa privada y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado retiraron hoy los rastros de la manifestación que realizaron ayer cientos de mujeres en protesta por las investigaciones en el caso de Debanhi Susana Escobar y las desapariciones. Archivado como: Video de Debanhi Escobar