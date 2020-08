El diario británico Daily Mail publicó dos partes de vídeo de las cámaras frontales de policías involucrados en el arresto y muerte de George Floyd.

Una Corte del estado de Minnesota está investigando cómo el periódico británico obtuvo imágenes, las cuales no eran de acceso público aún.

Floyd, un hombre negro, murió después de que el oficial Derek Chauvin, que es blanco, sostuvo su rodilla contra su cuello durante casi ocho minutos.

El Daily Mail publicó partes de videos de dos policías de Minneapolis involucrados en el arresto de Floyd el 25 de mayo, que finalmente provocó la muerte del afromericano y el encausamiento de los agentes involucrados en el hecho.

Un juez del condado de Hennepin el mes pasado permitió a periodistas y miembros del público ver las imágenes, pero aún no se ha pronunciado sobre una moción de una coalición de organizaciones de noticias, incluida The Associated Press, que buscan acceso público a los videos.

El artículo del periódico decía que los videos se filtraron a DailyMail.com, cuyo sitio web muestra unos 10 minutos de la cámara corporal del ex oficial Thomas Lane y unos 18 minutos de la cámara corporal del ex oficial J. Kueng.

El portavoz del Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin, Spenser Bickett, dijo al Star Tribune que se está llevando a cabo una investigación sobre la fuga, pero no quiso hacer más comentarios.