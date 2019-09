View this post on Instagram

Salió este video de @galileamontijo redes sociales donde se le puede ver acomodándose el vestido y de pronto …, ups se le ve una bubi !! Menos mal q no se le vio nada , por q traía parches para cubrir las bubis ….., Y al encontrarla en el aeropuerto antier antes de salir a Los Ángeles Ca donde estuvo cubriendo el concierto de @nodal este sábado 7 de septiembre …, comentó que le hakearon su teléfono pero q no encontrarán nada por ..que este video ella misma pidió que la grabaran..pero se vio este pequeño accidente !😱🤔