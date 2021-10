Sale a la luz el video sobre la detención de Gabby Petito y Brian Laundrie

La policía de Moab, Utah, fue la que publicó las imágenes del hecho

"Yo le pegué primero", dijo Petito a los oficiales INDIGNANTES DECLARACIONES. Nuevas imágenes salen a la luz, sobre la discusión que marcó la historia de la pareja y que activó las alertas de los investigadores, público general y de la familia de la fallecida youtuber. En las grabaciones que publicó la policía de Moab, en Utah, Petito aclara la discusión que había tenido con su pareja. En la grabación obtenida por la 'BodyCam' de las autoridades, Gabby Petito le explica al policía que habían estado discutiendo y que fue ella quien lo agredió primero, dándole una bofetada. El policía que se encargó de la joven, le preguntó si él (Laundrie) la había golpeado, en un intento de defensa ella aceptó que si le había pegado pero que fue 'para defenderse'. Video Gabby Petito discusión: Las nuevas imágenes de la policía La policía de Moab, Utah, publicó el video completo sobre la situación que había acontecido con la fallecida youtuber y Brian Laundrie, después de que un par de personas notaran que el principal sospechoso en la muerte de Petito, le había pegado a la joven de 22 años, en la camioneta que viajaban por el país. La discusión aconteció el día 12 de agosto del año en curso, cuando se realizó una llamada al Departamento de Policía del área y se informara sobre la pelea que estaba teniendo la pareja. Ellos fueron interceptados y en esa ocasión, se le preguntó a Petito si había sido golpeada por Laundrie debido a que la queja interpuesta era por violencia. Archivado como: Video Gabby Petito discusión

Video Gabby Petito discusión: “Yo le pegué primero” De acuerdo con el video que la policía de Moab publicó, la joven declaró que ella le había pegado primero a Laundrie y eso fue lo que le provocó para regresarle ‘el golpe’. En la grabación obtenida con la ‘Body Cam’, la joven de 22 años, declaró que habían estado discutiendo y él le había instando a que se callara, algo que la molestó. “Hay dos testigos que dicen que vieron cuando él te pegó.”, dijo el policía que estaba a cargo de las preguntas al momento de la detención de ambos jóvenes. “Para ser honesta, yo le pegué primero.”, confesó Gabby Petito, quien se encontraba muy afectada por la situación que estaba aconteciendo y su voz se escuchaba muy temblorosa. Archivado como: Video Gabby Petito discusión

Video Gabby Petito discusión: “Le di una bofetada” Gabrielle Petito, confesó que fue ella quien le había pegado a Brian Laundrie y por esa razón, él había reaccionado de una forma agresiva en su contra. El policía parece no creer su versión y le insta a que le cuente que fue lo que pasó y dónde fue que ella le había golpeado. Petito, mencionó que le dio una bofetada por lo molesta que se encontraba. “¿Dónde le pegaste?”, pregunta el policía a cargo. “Le di una bofetada en la cara.”, contestó la joven muy afectada, asegurándole al policía que ella fue la primera en lanzar el golpe a su pareja. “¿Le pegaste tú primero? ¿Le diste una bofetada en la cara?”, volvió a cuestionar el oficial sin creerle. Archivado como: Video Gabby Petito discusión

Video Gabby Petito discusión: La calló Gabby Petito, la joven youtuber que falleció, le aseguró al policía que estaba conversando con ella en una camioneta aparte, que la discusión se basó en que su pareja la quería callar a cada momento y ella reaccionó de forma violenta. El oficial a cargo, parecía no creer la versión de la joven ya que en varias ocasiones le volvía a preguntar que había pasado. “Él me insistía que me callara”, dijo Petito con los ojos llorosos y la voz temblorosa. “¿Él te pegó? Está bien si me dices que le pegaste primero, puedo entenderlo, pero si él te pegó, queremos saber la verdad si él te pegó”, contestó el policía a la mujer que se encontraba sentada en el interior de la camioneta. Archivado como: Video Gabby Petito discusión

Video Gabby Petito discusión: “¿Dónde te pegó?” La joven en varias ocasiones intenta excusar las actitudes de Laundrie, diciéndoles que ella había sido la que lo abofeteó primero y que eso hizo que estallara en su contra. Tal parece que el oficial a cargo, deseaba ahondar más en la discusión que estaba ocurriendo y fue directo en preguntarle donde fue que Brian Laundrie la golpeó. “Sí, sí pero yo le pegué primero.”, contestó Gabby al oficial del Departamento de Moab. “¿Dónde te pegó? ¿Te abofeteó o qué?”, le pregunta con preocupación el policía que continuaba a su lado. “Bueno, me agarró la cara, me agarró con la uña y supongo que por eso se ve … definitivamente me cortó aquí porque puedo sentirlo cuando me toco, duele.”, admitió Petito. Archivado como: Video Gabby Petito discusión

"Una actitud usual" El video se difundió rápidamente en redes sociales y los usuarios han comentado sobre la actitud que tuvo Petito en aquel video. Algunos han llegado a la conclusión que la joven intentaba mentir para defender a su agresor y que esa era una forma que adoptaban las víctimas de violencia de pareja. El video fue compartido por la cuenta de "Hoy Día". "Actitud usual en las victimas de violencia doméstica: justificar al agresor, normalizar las conductas, culparse. Que tristeza que ella no entendió que ella era una víctima y le costó la vida. Cuantas mujeres son victimas de violencia doméstica y no dimensionan el peligro. Dios la tenga en su gloria y haga justicia.", señaló una de las seguidoras de la cuenta.

Se esconde detrás de la mascarilla Diversos internautas afirman que el novio de Gabby Petito, podría estar pasando desapercibido por el uso constante de mascarilla. Esa versión ha tomado fuerza, después de que diversos internautas compartieran información sobre las posibles ubicaciones de Brian Laundrie. Algunas personas consideran que si el sospechoso tiene dinero en efectivo y usa la mascarilla, aumentan las posibilidades de su escape y que esté salvaguardándose en algún lugar donde las personas no tendrían alguna posible sospecha. A pasado casi un mes de su desaparición y un par de días que se confirmó la muerte de Gabby Petito, por lo que las autoridades se encuentran desesperadas.

¿Se escapó? Están circulando en los medios de comunicación, que existe la posibilidad de que el conocido novio fugitivo de Gabby Petito se esté escondiendo detrás del uso de la mascarilla y pueda ser su forma de escape en estos días. The Sun, mencionó recientemente que el joven de North Port, Florida, podría estar escondido en un entorno urbanizado. Al pasar los días, surgen nuevas versiones sobre lo que podría haber pasado con el ‘desaparecido’ Brian Laundrie y lo que aconteció después de que su madre girara una orden de búsqueda, ya que informó que estaría un par de días en la reserva de Carlson y no regresó en la fecha que había mencionado a sus padres.

Podría estar en otro país En redes sociales, distintos usuarios han mencionando que probablemente Laundrie se encuentre ya en otro país y que haya sido bastante sencillo escapar de las autoridades. El joven de 23 años, permanece desaparecido desde el día 17 de septiembre, que fueron los días posteriores a la denuncia de desaparición de Gabby Petito, que interpuso la familia. Los ‘detectives en línea’, han mencionado que Laundrie probablemente ya se encuentre en Alabama , North Port, México y Canadá, de acuerdo con The Sun. Ninguna de estas versiones se ha confirmado, pero los usuarios insisten en que las autoridades deberían estar al pendientes sobre la posibilidad de que su hallazgo ocurra en estos puntos.

La declaración de Dave Canterbury De acuerdo con The Sun, Dave Canterbury, le mencionó a los medios de comunicación que la policía está haciendo un buen trabajo en agotar todas las pistas posibles en medio de informes de supuestos avistamientos, ya que muchas veces estas pistas que otorga la población, son las que han llevado a capturar a los sospechosos. El experto en supervivencia, también mencionó que es probable que Brian Laundrie se encuentre en una zona ‘urbanizada’ y no en un lugar remotamente poblado o alguna reserva. Él considera que sería más difícil de atrapar, si el hombre se encuentra en una ciudad o poblado, debido a que el uso constante de la mascarilla lo haría insospechable.