Una grabación de 2006 donde se observa al presidente ucraniano bailando en un programa televisivo se ha viralizado.

El presidente ucraniano participó en aquel entonces en la versión local de “ Dancing with the Stars”.

El video ha resurgido en medio de la guerra que desató Rusia al invadir Ucrania el jueves pasado.

Sin duda, es un hombre polifacético. En medio de la cruenta invasión rusa, un video de 2006 que muestra al ahora presidente ucraniano Volodymyr Zelensky bailando en un programa televisivo local se ha viralizado en redes sociales. Este martes representa el sexto día de la guerra desatada por el mandatario Vladimir Putin.

Además de su carrera política y su notable liderazgo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está recibiendo elogios de muchos en las redes sociales por su pasado en el mundo del espectáculo, de acuerdo con un reporte del periódico New York Post publicado el martes 1 de marzo.

Se viraliza video del presidente ucraniano bailando en TV

El video recopilatorio que muestra al presidente ucraniano exhibiendo su agilidad con los pies y sus ballets ganadores en la versión de ese país de “Dancing with the Stars” (Bailando con las Estrellas) en el año 2006 se hizo viral el lunes, indicó el diario New York Post.

Los usuarios, desde Twitter hasta TikTok, están adulando los movimientos del presidente ucraniano, incluida la actuación en la que él y su compañera Olena Shoptenko se pusieron una venda en los ojos mientras contaban mentalmente los pasos y lograban el baile a la perfección, mencionó el referido medio.