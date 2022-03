Las historia inéditas que dejan los desastres naturales, siempre suelen sorprenden al público. Está vez, no fue un relato sorprendente sobre las tormentas que se desarrollaron en el país, sino que un periodista captó imágenes absolutamente sorprendentes sobre el encuentro que tuvo con un tornado y como este arrastró una camioneta por un par de minutos.

El conductor de la camioneta, vuelve a arrancar y comienza a conducir como si nada hubiera pasado. Por instantes, se pensaría que es un montaje y que nunca fue arrastrado por el incesante viento que envolvió el tornado, en Texas. Las imágenes, sorprendieron en redes sociales e inclusive, el propio periodista admitió que no podía creerlo.

Video camioneta tornado Texas: ¿Algo común?

En Twitter y YouTube, Brian Emfinger, compartió las imágenes que capturó en su búsqueda por un tornado. El periodista, anunció que si no lo hubiera visto con sus propios ojos y capturado en la cámara, no podría creerlo. Además, Emfinger admitió que se encontraba absolutamente sorprendido por ese incidente e informó que nunca imaginó que el conductor condujera como si no hubiera pasado nada.

"Oh por Dios…solo viendo mi video. Esta es una historia sobre un camión rojo y un tornado… NO PUEDO creer que se haya marchado así.", escribió el periodista a través de un tuit en redes sociales, donde adjuntó parte del video que capturó hace unas horas y que rápidamente le dieron la vuelta al mundo, por lo impactante que fue el suceso.