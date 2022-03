Un dramático video registró presuntamente al avión chino con 132 personas cuando iba en caída libre al suelo.

Un funcionario que participa en las labores de rescate indicó que no había señales de vida entre los escombros de la aeronave.

El avión chino se habría desintegrado cuando se estrelló en la montaña.

Una frase que muchos suponían, pero nadie quería escuchar: no hay señales de vida. Aunque el gobierno aún no lo ha anunciado, un funcionario que participa en las labores de rescate informó que no han encontrado rastros de vida en el lugar donde se estrelló el avión chino el lunes 21 de marzo.

Un Boeing 737-800 de la aerolínea China Eastern que transportaba a 132 personas se estrelló en el sur de China este lunes, reportaron las autoridades. Y un funcionario del departamento de bomberos indicó que no había señales de vida en el lugar del accidente, según publicó Reuters citando a medios estatales.

Avión chino se estrelló un minuto y medio después de presentar un problema

El avión chino, con número de vuelo 5735, viajaba a unos 30,000 pies cuando entró en una picada profunda a su velocidad de altitud de crucero de 523 mph, según datos del sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24.com citados por Fox News. Los datos sugieren que el avión se estrelló un minuto y medio después de que algo salió mal.

El avión chino se había desintegrado en el impacto, según los medios locales, y provocó que los árboles de bambú se incendiaran. La causa del accidente no ha sido determinada por las autoridades pertinente, acotó un informe actualizado de Fox News en la mañana del lunes.