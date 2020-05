View this post on Instagram

¡Impactante! Así se estrelló el avión en Pakistán donde fallecieron 107 personas . Este video muestra cómo cae y se estrella el avión de pasajeros de la aerolínea estatal paquistaní International Airlines. Cayó en un barrio, cerca de la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, sus 107 ocupantes fallecieron. . La tragedia ocurrió este viernes 22 de mayo y el avión al estrellarse dejó la zona sin luz. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, manifestó estar «en shock» y «consternado» por el accidente, y prometió una investigación inmediata de lo ocurrido. . Video: nucleonoticias . Para conocer mayor información de esta u otras noticias, visita nuestra página web www.noticialdia.com 📲