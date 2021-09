“Yo veo que aquí ya había un problema entre ellos, ella era como que muy confiada, pensó que esto no iba a pasar a más, y entonces ella continuó con su vida, pero el narcotraficante no, sí la veo ligada a este hombre, y el día en que ella se presentó en Monterrey, dicen que habían algunas amenazas, y yo sí veo que hubo alguna amenaza de que no se presentara a cantar en Monterrey”.

“También lo que se dice del problema de Chiquis y ella no es algo sencillo, era algo grave que pues ella sí hizo, como se dijo en su serie biográfica, es algo grave, ella sí se se fue con ese dolor, pero al día de hoy está más allá del dolor y de la tristeza, aquí veo que también se sintió traicionada por Esteban Loaiza, porque una cosas es que ella sí lo hubiese hecho, pero él hubiera puesto un límite, y ella se fué con todo eso, pero hoy en día ella está en paz y presente en su casa, ella no se ha apartado de su familia”.

¡En libertad! Esteban Loaiza, ex esposo de Jenni Rivera sale de la cárcel

No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, y lo anterior se aplica perfecto a Esteban Loaiza, exbeisbolista y ex esposo de Jenni Rivera quien este viernes 6 de agosto de 2021 saldrá de la cárcel tras cumplir una condena de 36 meses en prisión al admitir la posesión y distribución de droga.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el ex esposo de Jenni Rivera, pues al salir de la cárcel recibirá otra noticia, de la que seguramente ya está enterado: será deportado a México, lo anterior según lo publicado por el medio Infobae, basado en la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. Archivado como: ¿Si está muerta? Vidente revela en dónde está Jenni Rivera