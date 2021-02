La Vidente Viera revela los motivos por los cuales asesinaron al presentador ecuatoriano Efraín Ruales

La psíquica lee las cartas y comienza a explicar las causas del asesinato

El video fue compartido en su canal de Youtube

Vidente muerte Efraín Ruales. A través de un canal de YouTube, una clarividente, asombra a todos al revelar los motivos por los cuales el presentador de origen hispano fue asesinado, un acto que impactó a todo Ecuador.

Cabe recordar que Efraín, falleció el pasado 27 de enero, en Guayaquil, Ecuador, a ciertas horas de la mañana mientras conducía su vehículo, pues fue atacado por un grupo de hombres armados que dispararon al presentador para terminar con su vida.

Este caso aún no ha sido resuelto por los agentes de la policía, pero en las redes sociales está circulando un video donde la Vidente Viera, comparte las razones por las que fue asesinado.

“Lo que sí yo estoy viendo aquí es que esto no es de ahora, él se sentía derrumbado de un año atrás, yo no visualizo que no toda la culpa tiene ver lo que él tocó de la corrupción”, dijo en primera instancia la psíquica.

“Fue traicionado por un amigo”

“Hay una persona, un hombre que quería hacer justicia, y tomó la justicia por sus propias manos, veo que él fue traicionado por un amigo, la cual él le contaba muchas de las cosas”, agregó.

Después la vidente mencionó que Efraín no tenía muchos amigos, a pesar de su popularidad, eran contados, pero tenía uno que era muy cercano y que se contaban muchas cosas, incluso dijo que las personas que lo mataron ya lo tenían en la mira desde hace tiempo.

“Si no fuera enero, las cartas me dicen que hubiera sido en febrero”, refiriéndose al asesinato, “pero de que lo querían silenciar y quitarlo del camino ya estaba planeado, él sabía demasiado”, afirmó Viera.

