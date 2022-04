“Desde niña nací con varios dones”, dijo la vidente

Dijo haber contactado con Debanhi Escobar

“El abusa de ella… yo vi el abuso”, apuntó. Vidente asegura estar poseída por Debanhi Escobar (VIDEO). A través de un video publicado en YouTube, la vidente Erika Vargas, aseguró haber tenido contacto con Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quién desapareció a principios de este mes y fue encontrada muerta en una cisterna del motel Nueva Castilla en Nuevo León. Erika Janeth Vargas Ramírez, dijo ser abogada penal originaria de Monterrey, Nuevo León. “Soy una persona muy humana… que nació en una familia de médiums, psíquicos, videntes… vengo de un padre con detalles de energía psíquica, tengo una tía que maneja tarot”, aseguró la mexicana. “Desde niña nací con varios dones” “Desde niña nací con varios dones… veo gente muerta que se comunica… ayuda a la gente que está por fallecer a que pueda trascender… manejo mucho el amor a Dios… respeto a todas las personas”, agregó la mujer en el video publicado en YouTube con más de 20 mil visitas en YouTube. Aseguró tener conocimientos de diversas carreras, como arquitectura, fisioterapia, e incluso estar estudiando medicina. “Estoy aquí para ayudar”, apuntó. Dijo haber alcanzado fama tras dar a conocer que el espíritu de Octavio Ocaña la contactó y ‘utilizó’ para enviar un mensaje.

Dijo haber contactado a Debanhi Escobar La vidente aseguró haber sido contactada desde el pasado 9 de abril, por Debanhi Escobar, quién pidió que la llamara “reina”. “Veía que había mucho morbo”, dijo la vidente, quién reclamó que no se enfocaran en encontrar a la joven estudiante de leyes de tan solo 18 años. Aseguró que buscó de forma ‘espiritual’ a Debanhi, quién supuestamente en los primeros días estaba “entre viva y muerta”. La vidente aseguró que intentó buscar a Don Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, pero que nunca le contestó. Incluso lanzó indirectas contra el periodista de MafianTV que siguió de cerca el caso.

“La muchacha no estaba bien”, dijo la vidente La vidente dijo que previamente vio que las personas que acompañaron a Debanhi en aquella fiesta no eran amigas, y que le ‘querían dar una lección’. También habló sobre el conductor que la abandonó en la carretera, y aseguró que el muchacho la quiso agredir y por eso se bajó. Esa versión también ha sido manejada por el padre de Debanhi, quién aseguró que el conductor Juan David Cuéllar intentó propasarse con su hija. “La muchacha no estaba bien, cómo que había tomado…. y siento yo que algo le pusieron en la bebida”, aseguró la vidente Erika.

“El abusa de ella… yo vi el abuso” “El abusa de ella… yo vi el abuso… ella me lo manifiesta… ella gritaba ‘mamá mamá'”, dijo la vidente antes de romper en llanto en plena transmisión en vivo. “Siento como que la estrangularon… discúlpenme me da mucha tristeza”, dijo ya al borde de las lágrimas por la situación. “Yo les dije hace mucho que no estaba enterrada… yo les dije que estaba en Escobedo… en un hotel que estaba por ahí… la niña antier me muestra una noria… un lugar con agua… y ella me decía ayúdame… sácame de aquí… yo estaba muy desesperada”, declaró la vidente. Archivado como: Vidente Poseída Debanhi Escobar

Se mostró supuestamente ‘poseía’ por Debanhi Escobar La mujer cerró los ojos y comenzó a hablar: “Soy yo… estaba caminando… mamá te dejé una libreta en la mesa, chécala… me ‘eché’ unos ‘drinks’, pero estaba bien… pin*** viejas mam*****… ¿Qué creen que nada más por dejarme ya ching****.. .ya ven todo se puede… no me llegan a los talones”, dijo la vidente asegurando estar poseída por Debanhi Escobar. “Yo estaba triste porque me había peleado con un chico que quiero mucho…quise salir, divertirme, no pensar… él se ‘cree’ mucho”, continuó diciendo la vidente asegurando estar poseída por Debanhi. “Ellas me estaban diciendo cosas muy feas… me jalaron de la mano… y eso a mí no me gustó… me dijeron que era una estúpida”. Archivado como: Vidente Poseída Debanhi Escobar

Esto supuestamente dijo Debanhi Escobar al poseer a la vidente “Tú me dejaste… las demás dijeron que estaba bien… tú me dejaste… y las otras dos… había otra amiga y me dijo vámonos.. yo le dije no…no quiero.. ¿Por qué me iba ir con alguien que me estaba haciendo daño? ¿Por qué me tenía que ir con esa tonta?.. siempre me odió… yo siempre ayudaba en todo”, declaró. “Nadie me quería ayudar… yo no sabía que hacer… me dijo una amiga que podía irme con ellos.. pero yo no quise… ya había muy poca gente… me quedaba poca batería”, continuó diciendo la vidente supuestamente ‘poseída’ por Debanhi Escobar. Archivado como: Vidente Poseída Debanhi Escobar

“Ellas me querían hacer mal” “Ellas me querían hacer mal… me querían ridiculizar.. me dejaron”, dijo la supuesta vidente. “Yo por eso caminé… por qué yo no soy cobarde… me sentía mareada… entré a un lugar, pensé que me iban a prestar el teléfono… por qué yo no tenía batería… alguien me dijo que me iba a ayudar”. Enseguida, la vidente continuó hablando como si Debanhi fuera quién estaba dando las declaraciones. El relato asegura que la joven estudiante de leyes se encontró con alguien que dijo ayudarla y se fue con él, al parecer a un lugar dónde la persona empezó a drogarse.

“Empecé a ver todo fuera de mi cuerpo” Después rompió en llanto, supuestamente aún siendo poseída por la joven mexicana. “El me lastimó… me empezó a a jalar la ropa… yo le decía que me dejara dormir… me empezó a pegar… me lastimó mucho… no podía respirar… el me hizo daño… qué razón tenías mamá, perdóname…”, dijo la vidente. “Yo sentí que me faltaba aire… perdí el conocimiento… me lastimó mucho… agarró una almohada, me la puso en la cara, pero el ya me había hecho daño por qué en mi cuello esta la mano de él… fue muy feo.. no pude hacer nada mamá.. perdóname… empecé a ver todo fuera de mi cuerpo”.

“El se acostó con una muerta” “El se acostó con una muerta… cuando despertó se dio cuenta que ya no estaba… lo que hizo fue agarrarme… me cargó como si estuviera borracha… me aventó… yo ya estaba muerta… él se fue rumbo a Linares… no es de aquí… el se fue y me dejó ahí”, relató la vidente supuestamente poseída. “Me siento mal… yo tenía que ser la mejor… tenía que defender a mucha gente… yo sé que mis papás están sufriendo”, apuntó la vidente. ¿Será verdad lo que cuenta la vidente Erika? PARA VER EL VIDEO COMPLETO DE LA SUPUESTA VIDENTE DÉ CLIC AQUÍ.