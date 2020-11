Vidente Deseret Tavares predice la muerte de Donald Trump

También adelanto que el futuro de Biden en la Casa Blanca se vislumbra como algo turbio

“La carta de la muerte y el 10 de espadas que es asesinato”, sentenció

Después de las reñidas elecciones en EEUU hace una semana, la Vidente Deseret Tavares predice la muerte de Donald Trump.

Los comicios presidenciales 2020 en Estados Unidos estuvieron tan cerrados que a los medios de comunicación les tomó varios días dar un ganador a la espera de que el conteo de los votos pudiera presentar una tendencia irreversible. Así, el pasado sábado anunciaron que el demócrata Joe Biden se convertiría en el nuevo presidente del país.

Sin embargo, las dudas sobre el destino político de Estado Unidos sigue rondando la mente de los estadounidenses y es por eso que la vidente Deseret Tavares le hizo las preguntas que muchos tienen a las cartas. “¿Qué va a pasar con Biden y el gobierno de EEUU en el 2021?”, empezó diciendo en un video de Youtube.

Para sorpresa de muchos, las cartas le indicaron que no, pues la figura del emperador se vio empañada por otras que ponen en tela de juicio su puesto como presidente.

“Sale la carta del emperador y la carta del diablo, que dice que la posición como emperador es algo turbio o es una mentira o es un engaño. No me sale él claro como presidente, me sale que hay algo turbio y sale que él va a tener un problema legal” y agregó “yo no lo veo ejerciendo”. Según la vidente, podía ver el ‘Diablo’, ‘7 de espadas’ y ‘9 de copas al revés’, que significan mentira, robo y traición.

En conclusión, no cree que haya una toma de presidencia. “Su posición como presidente en el 2021 es temporal, no se queda”, afirmó y entonces surgió la interrogante: ¿que pasará entonces con el actual mandatario Donald Trump?

Vidente Deseret Tavares predice la muerte de Trump

En vista de lo que parece ser un futuro incierto para Biden, la siguiente pregunta de Tavares a las cartas fue que cuál sería la “posición de Donald Trump en el 2021”.

“Tampoco sale como emperador… habla de que la situación está confundida, inestable y está paralizada”, respondió. “Habla de que él físicamente no puede estar”.

Esta última afirmación creo confusión y para no quedarse con la interrogante, la vidente de nuevo preguntó si para el 2021 Trump estaría vivo.